Kiedy mecz Świątek w finale WTA Bad Homburg?

Iga Świątek awansowała do pierwszego finału w tym sezonie i pierwszego od... 384 dni, czyli ubiegłorocznego wielkoszlemowego French Open. W turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg pokonała w półfinale Włoszkę Jasmine Paolini 6:1, 6:3.

W piątkowym starciu 24-letnia raszynianka od początku narzuciła rywalce swoje warunki gry. Przełamała ją już w pierwszym gemie, po czym w kolejnym przy serwisie pięć lat starszej Paolini ponownie miała break-pointy. Nie wykorzystała ich, jednak od stanu 2:1 wygrała cztery następne gemy i gładko triumfowała 6:1.

Drugi set rozpoczął się lepiej dla Włoszki polskiego pochodzenia, która podobnie jak Świątek wcześniej, przełamała przeciwniczkę już w pierwszym gemie. Polka zrewanżowała się jej chwilę później, przełamując ją do zera. W drugiej partii dołożyła jeszcze jednego breaka i chociaż potrzebowała trzech piłek meczowych, by zakończyć spotkanie, to pewnie awansowała do finału po 67 minutach gry.

W drugim półfinale Jessica Pegula rozprawiła się w trzech setach z Lindą Noskovą. Dwa pierwsze sety były bardzo zacięte. Pierwszy zakończył się tie-breakiem. Lepsza w nim była Noskova, która wygrała 7:2. W drugiej partii tenisistki również szły łeb w łeb. Ostatecznie, po dwóch przełamaniach, do remisu w meczu doprowadziła jednak Pegula. Zwyciężyła ona 7:5, co oznaczało konieczność rozegrania trzeciego seta.

Ostatnia odsłona spotkania wyglądała zupełnie inaczej niż dwie poprzednie. Amerykanka od początku dominowała i rozbiła Czeszkę 6:1. Tym samym to ona zagra o tytuł ze Świątek.

Kiedy mecz Świątek - Pegula? O której godzinie?

Finał turnieju WTA w Bad Homburg odbędzie się w sobotę 28 czerwca. Mecz Świątek - Pegula rozpocznie się o godzinie 13:30.