Nowy trener i od razu takie wyzwanie! To może być kluczowe dla Igi Świątek

Na początku października Iga Świątek poinformowała o zakończeniu współpracy ze swoim dotychczasowym szkoleniowcem - Tomaszem Wiktorowskim. Natomiast w czwartek 17 października przekazała, kto będzie jej nowym trenerem. Jak się okazało, liderka światowego rankingu do współpracy wybrała Wima Fissette'a.

Już na starcie raszyniankę i jej nowego trenera czeka spore wyzwanie. Świątek weźmie bowiem udział w turnieju WTA Finals, który rozpocznie się 2 listopada, a zakończy 9 listopada. Rywalizuje w nim osiem tenisistek, które najlepiej zaprezentowały się w tym sezonie. Zawodniczki będą walczyć o 1500 rankingowych punktów.

To właśnie ta ostatnia kwestia jest niesamowicie ważna dla Świątek i jej teamu. Warto bowiem przypomnieć, że Polka wygrała poprzednią edycję turnieju WTA Finals, pokonując w finale Jessikę Pegulę. Dlatego to właśnie szczególnie dla niej kluczowe będzie, by dobrze zaprezentować się podczas zmagań w Rijadzie i obronić jak najwięcej punktów.

Należy zaznaczyć także, że na chwilę przed startem turnieju w Arabii Saudyjskiej Świątek pożegna się z fotelem liderki światowego rankingu. 28 października wyprzedzi ją Białorusinka Aryna Sabalenka, która po US Open gra regularnie i dobrze punktuje. Zmiana nastąpi tego dnia, ponieważ wtedy z dorobku obu zawodniczek zostaną zabrane punkty wywalczone w zeszłorocznym WTA Finals. Nadchodzący turniej może zatem okazać się też kluczowy, jeżeli chodzi o pozycję Polki w światowym rankingu.