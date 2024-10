Iga Świątek ogłosiła! To on będzie jej nowym trenerem

W czwartek 17 października Iga Świątek postanowiła opublikować bardzo ważny post. Liderka światowego rankingu ogłosiła w nim, kto będzie jej nowym trenerem.

"Mam wieści, które obiecywałam i bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dołącza Wim Fissette" - napisała Polka.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzyni Wimbledonu wyznała smutną prawdę. Komplikacje w ciąży. "Gehenna"

Pochodząca z Raszyna zawodniczka przyznała, że bardzo cieszy się na współpracę z nowym trenerem.

"Jak wiecie teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna… Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem. Chcę dodać, że cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji" - można przeczytać.

Belg ma duże doświadczenie, wcześniej współpracował z wieloma utytułowanymi zawodniczkami, mistrzyniami wielkoszlemowymi i liderkami światowego rankingu, m.in. Belgijką Kim Clijsters czy Japonką Naomi Osaką.

W sztabie polskiej tenisistki pozostali fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego Maciej Ryszczuk, psycholog Daria Abramowicz oraz sparingpartner Tomasz Moczek.

Wcześniej szkoleniowcem Świątek był Tomasz Wiktorowski. Pierwsza rakieta świata poinformowała o zakończeniu współpracy z polskim trenerem 4 października.