Polsat i kanały Polsat Sport pokażą finał Wimbledonu: Iga Świątek - Amanda Anisimova

To pierwszy finał Wimbledonu dla Igi Świątek i jednocześnie jej szansa na szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze. Polka ma już na koncie cztery zwycięstwa na kortach ziemnych w Paryżu i jedno na twardej nawierzchni w Nowym Jorku. Z kolei dotychczasowy wielkoszlemowy dorobek Amanady Anisimovej to półfinał Rolanda Garrosa i ćwierćfinał Wimbledonu. To sprawia, że dla obydwu tenisistek tegoroczny finał na legendarnych trawiastych kortach w Londynie ma szczególny wymiar. Iga Świątek jest trzecią Polką, która staje przed szansą wygrania najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Wcześniej sztuki tej próbowały Jadwiga Jędrzejowska w 1937 r. oraz Agnieszka Radwańska w roku 2012. Wszyscy polscy kibice mogą wspierać Igę Świątek za sprawą transmisji sobotniego finału w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Kanały te dostępne są także w streamingu Polsat Box Go. Już półfinałowe starcie Świątek – Bencic cieszyło się gigantycznym zainteresowaniem widzów, którzy w liczbie 3 milionów wspierali Polkę, według pięciominutowego zasięgu skumulowanego na antenach Polsatu i Polsatu Sport 1.

Finał Wimbledonu Iga Świątek vs Amanda Anisimowa na trzech kanałach Telewizji Polsat

Sobotni finał Wimbledonu z udziałem Igi Świątek i Amandy Anisimowej poprzedzi finał debla mężczyzn, który o godzinie 14:00 pokażą Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Już godzinę wcześniej w Polsacie Sport Premium 1 i Polsacie Sport 2 nadawać zacznie specjalny program studyjny, w którym gośćmi Aleksandry Szutenberg będą Łukasz Kubot, Radosław Szymanik, Maciej Synówka i Paula Kania. Od godziny 16:00 uwaga w studiu skupiona będzie wokół starcia Świątek vs Anisimova, a od 16:45 dyskusję śledzić będą mogli także widzowie Polsatu. Finał Wimbledonu kobiet rozpocznie się o godzinie 17:00, a skomentują go Marcin Muras i Dawid Olejniczak. W Londynie obecny jest reporter Tomasz Lorek, którego relacje i wywiady pozwolą widzom jeszcze mocniej zanurzyć się w atmosferze weekendu kończącego tegoroczny Wimbledon. Niedzielny finał singla mężczyzn o godzinie 17:00 także skomentuje duet Muras/Olejniczak. Spotkanie poprzedzi finał debla kobiet, który zaplanowany jest na godzinę 14:00. Obydwa mecze, podobnie jak rozpoczynający się o 13:00 program studyjny, pokażą Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego w studiu będą Łukasz Kubot, Alicja Rosolska, Maciej Synówka oraz Jakub Nijaki.

Wimbledon od 25 lat w kanałach Polsat Sport

Kanały Polsat Sport razem z kibicami już od 25 lat towarzyszą polskim i zagranicznym gwiazdom tenisa na legendarnych trawiastych kortach Wimbledonu. To właśnie dzięki Telewizji Polsat kibice na Wisłą mogli ekscytować się m.in., wspomnianym finałem Agnieszki Radwańskiej w 2012 roku, czy rozegranym rok później „polskim ćwierćfinałem” z udziałem Jerzego Janowicza i Łukasza Kubota. Z kolei w 2017 roku widzowie sportowych kanałów Polsatu byli świadkami deblowego triumfu Łukasza Kubota na Wimbledonie, a od kilku sezonów ten wybitny zawodnik jest ekspertem Sportowej Redakcji Polsatu przy transmisjach z Londynu.

