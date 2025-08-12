WTA w Cincinnati: Iga Świątek - Sorana Cirstea. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek

Iga Świątek kontra Sorana Cirstea to starcie czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea na Polsatsport.pl.

WTA w Cincinnati: Iga Świątek - Sorana Cirstea. Relacja live i wynik na żywo
fot. AFP

Świątek do 1/8 finału awansowała po rozegraniu zaledwie jednego spotkania. Stało się tak, ponieważ w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, a w trzeciej rywalizująca z nią Marta Kostiuk wycofała się z turnieju z powodu kontuzji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Chwile grozy na turnieju w Cincinnati! Tenisista nie wytrzymał upału

 

Jedynym "sprawdzianem" Polki w Cincinnati był mecz z Anastazją Potapową. Trzeba przyznać, że raszynianka zdała go znakomicie - pokonała Rosjankę 6:1, 6:4. 

 

Rywalką Świątek w walce o ćwierćfinał jest Sorana Cirstea. Polka i Rumunka spotkają się po raz piąty. Wszystkie dotychczasowe pojedynki wygrała raszynianka.

 

Cirstea w poniedziałek po niemal trzygodzinnej batalii wygrała z Yue Yuan 6:7 (2-7), 6:4, 6:4. Wcześniej odprawiła Donnę Vekic i Magdalenę Fręch. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Oddałabym jednego Szlema za złoty medal olimpijski
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 