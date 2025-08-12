Świątek do 1/8 finału awansowała po rozegraniu zaledwie jednego spotkania. Stało się tak, ponieważ w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, a w trzeciej rywalizująca z nią Marta Kostiuk wycofała się z turnieju z powodu kontuzji.

Jedynym "sprawdzianem" Polki w Cincinnati był mecz z Anastazją Potapową. Trzeba przyznać, że raszynianka zdała go znakomicie - pokonała Rosjankę 6:1, 6:4.

Rywalką Świątek w walce o ćwierćfinał jest Sorana Cirstea. Polka i Rumunka spotkają się po raz piąty. Wszystkie dotychczasowe pojedynki wygrała raszynianka.

Cirstea w poniedziałek po niemal trzygodzinnej batalii wygrała z Yue Yuan 6:7 (2-7), 6:4, 6:4. Wcześniej odprawiła Donnę Vekic i Magdalenę Fręch.

