Świątek - Arango na żywo. Relacja live i wynik online US Open

Iga Świątek

Iga Świątek rozpoczyna turniej od spotkania z Emilianą Arango w pierwszej rundzie US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Emiliana Arango na Polsatsport.pl.

Ostatnie tygodnie Igi Świątek są bardzo udane. Polka, wraz z Casperem Ruudem, dotarła do finału miksta na US Open. Wcześniej raszynianka sięgnęła po tytuł w Cincinnati oraz w wielkim stylu wygrała Wimbledon.

 

Świątek ma na swoim koncie tytuł US Open z 2022 roku. W finale wówczas pokonała Marokankę Ons Jabeur. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa! "Lato imienia Świątek". Amerykanie rozpływają się nad Polką

 

Jej rywalką będzie Emiliana Arango, która turniej w Cincinnati zakończyła na pierwszej rundzie. Na Wimbledonie Kolumbijka musiała uznać wyższość Darii Kasatkiny, z którą rywalizowała w 1/64 finału.

 
Obie tenisistki rozegrały między sobą jedno spotkanie. Osiem lat temu podczas juniorskiego French Open lepsza okazała się Świątek.
 
Jak będzie tym razem?

 

AK, Polsat Sport
