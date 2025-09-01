Świątek - Aleksandrowa na żywo. Relacja live i wynik online

Świątek - Aleksandrowa to spotkanie 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. W poprzedniej rundzie Polka wyeliminowała inną z Rosjanek, Annę Kalinską. Świątek przegrywała już 1:5 w pierwszym secie, ale ostatecznie wygrała ten mecz w dwóch partiach.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki pech Majchrzaka w US Open! Nie tak miało to wyglądać

Aleksandrowa natomiast, również w dwóch setach, poradziła sobie z reprezentantką Niemiec Laurą Siegemund, oddając doświadczonej rywalce... zaledwie jednego gema w całym spotkaniu - 6:0, 6:1.

W przeszłości Świątek i Aleksandrowa wielokrotnie się ze sobą mierzyły. Po raz ostatni w czerwcu tego roku podczas ćwierćfinału turnieju Bad Homburg w Niemczech. Wówczas na kortach trawiastych w dwóch setach wygrała Świątek.

Jak będzie teraz, podczas US Open?

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Aleksandrowa na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport