Świątek - Aleksandrowa na żywo. Relacja live i wynik online

Iga Świątek

Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa to mecz 1/8 finału US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Aleksandrowa na Polsatsport.pl.

Świątek - Aleksandrowa to spotkanie 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. W poprzedniej rundzie Polka wyeliminowała inną z Rosjanek, Annę Kalinską. Świątek przegrywała już 1:5 w pierwszym secie, ale ostatecznie wygrała ten mecz w dwóch partiach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki pech Majchrzaka w US Open! Nie tak miało to wyglądać

 

Aleksandrowa natomiast, również w dwóch setach, poradziła sobie z reprezentantką Niemiec Laurą Siegemund, oddając doświadczonej rywalce... zaledwie jednego gema w całym spotkaniu - 6:0, 6:1.

 

W przeszłości Świątek i Aleksandrowa wielokrotnie się ze sobą mierzyły. Po raz ostatni w czerwcu tego roku podczas ćwierćfinału turnieju Bad Homburg w Niemczech. Wówczas na kortach trawiastych w dwóch setach wygrała Świątek.

 

Jak będzie teraz, podczas US Open?

 

BS, Polsat Sport
US Open: Świątek - Jekatierina Aleksandrowa. Iga wygra?

IGA ŚWIĄTEKTENISUS OPEN

