Świątek - Aleksandrowa na żywo. Finał w Seulu. Relacja live i wynik online

Iga Świątek

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa to finał tenisowego turnieju WTA w Seulu. Relacja live i wynik na żywo finału Świątek - Aleksandrowa na Polsatsport.pl.

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas turnieju WTA w Seulu. W wielkim finale Świątek zmierzy się z Aleksandrową.

 

W półfinale Świątek wygrała z Australijką Mayą Joint, oddając nastoletniej rywalce zaledwie dwa gemy. Rosjanka natomiast awans do finału wywalczyła po triumfie z Czeszką Kateriną Siniakovą - 6:4, 6:2.

 

Po raz ostatni Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą kilka tygodni temu podczas US Open. W 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju górą okazała się Polka, pewnie ogrywając Rosjankę w dwóch setach.


Jak będzie tym razem w finale w Seulu?

 

Relacja live i wynik na żywo finału Świątek - Aleksandrowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10.00.

BS, Polsat Sport
