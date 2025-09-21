Świątek - Aleksandrowa na żywo. Finał w Seulu. Relacja live i wynik online

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas turnieju WTA w Seulu. W wielkim finale Świątek zmierzy się z Aleksandrową.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa mecze w ciągu kilku godzin i dwa zwycięstwa! Iga Świątek w finale turnieju w Seulu

W półfinale Świątek wygrała z Australijką Mayą Joint, oddając nastoletniej rywalce zaledwie dwa gemy. Rosjanka natomiast awans do finału wywalczyła po triumfie z Czeszką Kateriną Siniakovą - 6:4, 6:2.

Po raz ostatni Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą kilka tygodni temu podczas US Open. W 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju górą okazała się Polka, pewnie ogrywając Rosjankę w dwóch setach.



Jak będzie tym razem w finale w Seulu?

Relacja live i wynik na żywo finału Świątek - Aleksandrowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10.00.

BS, Polsat Sport