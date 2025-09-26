Iga Świątek - Yue Yuan. Relacja live i wynik na żywo

27-letnia Yuan na otwarcie pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu 6:3, 6:3.

Grająca z „dziką kartą” Chinka zajmuje 110. miejsce w rankingu WTA.

Ze Świątek nie miała jeszcze okazji się zmierzyć.

W czwartek z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch po porażce w 1. rundzie z niżej notowaną niemiecką tenisistką Ellą Seidel 5:7, 4:6.

BS, PAP