Iga Świątek - Yue Yuan. Relacja live i wynik na żywo

Wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek od meczu z Chinką Yue Yuan rozpocznie udział w turnieju WTA 1000 na twardych kortach Pekinie. Będzie to spotkanie drugiej rundy, bowiem w pierwszej najwyżej rozstawiona Polka miała tzw. wolny los. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Yuan na Polsatsport.pl.

27-letnia Yuan na otwarcie pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu 6:3, 6:3.

 

Grająca z „dziką kartą” Chinka zajmuje 110. miejsce w rankingu WTA.

 

Ze Świątek nie miała jeszcze okazji się zmierzyć.

 

W czwartek z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch po porażce w 1. rundzie z niżej notowaną niemiecką tenisistką Ellą Seidel 5:7, 4:6.

 

BS, PAP
IGA ŚWIĄTEK TENIS TURNIEJE ATP I WTA

