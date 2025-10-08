Iga Świątek - Belinda Bencic na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Trwa azjatycka kampania Igi Świątek. Polka rozpoczęła ją świetnie, bo od tytułu w debiucie w Korei Południowej. Mowa o imprezie rangi WTA 500 w Seulu.

Następnie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przeniosła się do Chin, gdzie wystąpiła w "tysieczniku" w Pekinie. Ten zakończyła na czwartej rundzie po porażce z Amerykanką Emmą Navarro.

Obecnie Świątek rywalizuje w zawodach WTA 1000 w Wuhan. Jest to dla niej pierwszy start w tym mieście. W drabince została rozstawiona z numerem 2., dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los.



Na inaugurację zmagań Polka pokazała moc. Nie dała żadnych szans Czeszce Marie Bouzkovej, pokonując ją 6:1, 6:1.

W trzeciej rundzie przeciwniczką Świątek jest turniejowa "13" - Belinda Bencic. Szwajcarka w swoim pierwszym meczu w Wuhan Open odprawiła Chorwatkę Donnę Vekić, natomiast na drugi nie musiała wychodzić - Belgijka Elise Mertens oddała bowiem spotkanie walkowerem.

Do tej pory Świątek i Bencic mierzyły się sześciokrotnie. Bilans jest znacznie korzystniejszy dla Polki, bo wynosi 5:1. Ostatnia potyczka również padła łupem raszynianki - na tegorocznym Wimbledonie.

