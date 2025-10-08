Iga Świątek - Belinda Bencic na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Belinda Bencic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Belinda Bencic na Polsatsport.pl.

Trwa azjatycka kampania Igi Świątek. Polka rozpoczęła ją świetnie, bo od tytułu w debiucie w Korei Południowej. Mowa o imprezie rangi WTA 500 w Seulu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Uczestnik "Milionerów" poległ na pytaniu o tenis. Wszystko przez Igę Świątek?

 

Następnie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przeniosła się do Chin, gdzie wystąpiła w "tysieczniku" w Pekinie. Ten zakończyła na czwartej rundzie po porażce z Amerykanką Emmą Navarro.

 

Obecnie Świątek rywalizuje w zawodach WTA 1000 w Wuhan. Jest to dla niej pierwszy start w tym mieście. W drabince została rozstawiona z numerem 2., dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los.


Na inaugurację zmagań Polka pokazała moc. Nie dała żadnych szans Czeszce Marie Bouzkovej, pokonując ją 6:1, 6:1.

 

W trzeciej rundzie przeciwniczką Świątek jest turniejowa "13" - Belinda Bencic. Szwajcarka w swoim pierwszym meczu w Wuhan Open odprawiła Chorwatkę Donnę Vekić, natomiast na drugi nie musiała wychodzić - Belgijka Elise Mertens oddała bowiem spotkanie walkowerem.

 

Do tej pory Świątek i Bencic mierzyły się sześciokrotnie. Bilans jest znacznie korzystniejszy dla Polki, bo wynosi 5:1. Ostatnia potyczka również padła łupem raszynianki - na tegorocznym Wimbledonie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Belinda Bencic na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl

WTA Wuhan: Świątek vs Belinda Bencic. Iga wygra?

DONGFENG · VOYAH WUHAN OPENDONGFENG · VOYAH WUHAN OPEN 2025IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 WUHANWTA 1000 WUHAN 2025WTA TOURWTA WUHANWTA WUHAN 2025WUHAN OPENWUHAN OPEN 2025

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 