Świątek - Tse. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał?

Iga Świątek - Elyse Tse to mecz Polska - Nowa Zelandia w ramach Pucharu Billie Jean King. Kto wygrał mecz Świątek - Tse? Jaki był wynik meczu Światek - Tse w BJK Cup?

Iga Świątek przemawia do mikrofonu podczas konferencji prasowej, ubrana w białą bluzę z godłem Polski.
fot. PAP
Trzydniowa rywalizacja będzie się toczyć według formuły „każdy z każdym”, na wynik poszczególnych meczów składać się będą rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpocznie się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla.

 

W sobotę Nowa Zelandia zagra z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami.

 

W reprezentacji Polski wystąpi Iga Świątek, która pierwszego dnia zmierzy się z Elyse Tse w ramach meczu Polska - Nowa Zelandia.

Kto wygrał mecz Świątek - Tse? Wynik meczu Świąek - Tse poznamy w piątek 14 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Tse, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

