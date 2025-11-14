Świątek - Tse. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał?
Iga Świątek - Elyse Tse to mecz Polska - Nowa Zelandia w ramach Pucharu Billie Jean King. Kto wygrał mecz Świątek - Tse? Jaki był wynik meczu Światek - Tse w BJK Cup?
Trzydniowa rywalizacja będzie się toczyć według formuły „każdy z każdym”, na wynik poszczególnych meczów składać się będą rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpocznie się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla.
Iga Świątek - Elyse Tse. Relacja na żywo
W sobotę Nowa Zelandia zagra z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami.
W reprezentacji Polski wystąpi Iga Świątek, która pierwszego dnia zmierzy się z Elyse Tse w ramach meczu Polska - Nowa Zelandia.
Świątek - Tse. Wynik meczu. Kto wygrał?
Kto wygrał mecz Świątek - Tse? Wynik meczu Świąek - Tse poznamy w piątek 14 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Tse, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl