Świątek - Tse. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał?

Trzydniowa rywalizacja będzie się toczyć według formuły „każdy z każdym”, na wynik poszczególnych meczów składać się będą rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpocznie się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla.

Iga Świątek - Elyse Tse. Relacja na żywo

W sobotę Nowa Zelandia zagra z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami.

W reprezentacji Polski wystąpi Iga Świątek, która pierwszego dnia zmierzy się z Elyse Tse w ramach meczu Polska - Nowa Zelandia.

Świątek - Tse. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Świątek - Tse? Wynik meczu Świąek - Tse poznamy w piątek 14 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Tse, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

