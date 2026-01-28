Porażka Igi Świątek może namieszać! Chodzi o ranking WTA

W nocy z wtorku na środę Świątek rozegrała swój kolejny mecz podczas tegorocznej edycji Australian Open. Tym razem naprzeciwko Polki stanęła Jelena Rybakina. Pochodząca z Raszyna zawodniczka nie dała rady Kazaszce, ostatecznie przegrywając pojedynek w dwóch setach 5:7, 1:6.

Jak się okazuje, porażka Świątek może mieć spory wpływ na wygląd czołówki rankingu WTA. Na szczęście dla polskich kibiców, wszelkie zmiany, które mogą zajść, dotyczą miejsc za plecami Raszynianki. Wiemy już bowiem, że po zakończeniu wielkoszlemowej imprezy liderką nadal będzie Aryna Sabalenka, a na drugiej pozycji plasować się będzie własnie Świątek. Jeżeli Białorusinka wygra turniej, to różnica między tymi zawodniczkami wynosić będzie 3712 punktów.

Do ważnych zmian może dojść, jeżeli chodzi o trzecią pozycję w rankingu. Obecnie w zestawieniu "live" znajduje się na niej Amanda Anisimowa z 6680 "oczkami" na koncie. Wyprzedzić ją może Rybakina. Kazaszce do osiągnięcia tego celu potrzebny jest tylko awans do finału. Amerykanka może także stracić miejsce na podium na rzecz swojej rodaczki. Jessica Pegula może bowiem wskoczyć na trzecią pozycję, ale żeby to uczynić, musiałaby wygrać rywalizację w Melbourne.

Najlepsza dziesiątka rankingu WTA "na żywo":

1. Aryna Sabalenka - 10470 pkt

2. Iga Świątek - 7978 pkt

3. Amanda Anisimowa - 6680 pkt

4. Coco Gauff - 6423 pkt

5. Jelena Rybakina - 6390 pkt

6. Jessica Pegula - 6103 pkt

7. Mirra Andrejewa - 4731 pkt

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt

9. Belinda Bencic - 3342 pkt

10, Elina Switolina - 3205 pkt

