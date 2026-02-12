WTA w Doha: Iga Świątek - Maria Sakkari. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek - Maria Sakkari to spotkanie w ramach ćwierćfinału turnieju WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Maria Sakkari na Polsatsport.pl.

Iga Świątek po przegranym ćwierćfinale Australian Open z Jeleną Rybakiną ma ogromną motywację, by sięgnąć po tytuł w Doha. Od samego początku Polka spisuje się doskonale. Najpierw gładko pokonała Janice Tjen 6:0, 6:3. Następnie w środę wygrała z Darią Kasatkiną 5:7, 6:1, 6:1.

 

Kolejną rywalką wiceliderki światowego rankingu będzie Maria Sakkari. 30-latka prezentuje się dotychczas bezbłędnie. W pierwszej rundzie szybko wygrała z Zeynepą Sonmez. Potem niespodziewanie zwyciężyła z Jasmine Paolini, a w ostatnim spotkaniu triumfowała nad Warwarą Graczową. Mecz zakończył się wynikiem 7:6(3), 6:0.


Jeśli chodzi o bezpośrednie starcia między Świątek a Sakkari, lepiej wygląda Polka. W ostatnich czterech meczach odniosła aż cztery zwycięstwa.


