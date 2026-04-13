Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie! Będzie kolejne zwycięstwo?

Iga Świątek zmierzy się z Laurą Siegemund w swoim pierwszym meczu w turnieju w Stuttgarcie. Będzie to trzecie spotkanie obu tenisistek.

Uśmiechnięta tenisistka w czapce i białej koszulce świętuje triumf, unosząc zaciśniętą pięść.
fot. PAP
Świątek przystąpi do rywalizacji w Niemczech z nowym trenerem - Francisco Roigiem. Raszynianka rozpoczęła współpracę z Hiszpanem na początku kwietnia tego roku. Wcześniej jej sztab szkoleniowy opuścił Wim Fissette.

 

Jako czwarta rakieta świata, Raszynianka jest w Stuttgarcie rozstawiona. Wobec tego w pierwszym meczu miała tzw. wolny los. W drugim spotkaniu jej rywalką będzie Laura Siegemund, która w poniedziałek ograła Wiktorię Tomową 4:6, 7:6 (7-4), 6:1. Świątek z Siegemund grała do tej pory dwukrotnie i dwukrotnie wygrała.

 

Zeszłoroczną rywalizację wygrała Jelena Ostapenko. Łotyszka w bezpośredniej walce o triumf wygrała z Aryną Sabalenką 6:4, 6:1. Świątek pożegnała się z turniejem na etapie ćwierćfinału – po porażce z późniejszą triumfatorką.

 

Walka na niemieckich kortach odbywa się w dniach 13-19 kwietnia.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 