Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie! Będzie kolejne zwycięstwo?

Świątek przystąpi do rywalizacji w Niemczech z nowym trenerem - Francisco Roigiem. Raszynianka rozpoczęła współpracę z Hiszpanem na początku kwietnia tego roku. Wcześniej jej sztab szkoleniowy opuścił Wim Fissette.

Jako czwarta rakieta świata, Raszynianka jest w Stuttgarcie rozstawiona. Wobec tego w pierwszym meczu miała tzw. wolny los. W drugim spotkaniu jej rywalką będzie Laura Siegemund, która w poniedziałek ograła Wiktorię Tomową 4:6, 7:6 (7-4), 6:1. Świątek z Siegemund grała do tej pory dwukrotnie i dwukrotnie wygrała.

Zeszłoroczną rywalizację wygrała Jelena Ostapenko. Łotyszka w bezpośredniej walce o triumf wygrała z Aryną Sabalenką 6:4, 6:1. Świątek pożegnała się z turniejem na etapie ćwierćfinału – po porażce z późniejszą triumfatorką.

Walka na niemieckich kortach odbywa się w dniach 13-19 kwietnia.

KP, Polsat Sport