Dlaczego Robert Lewandowski poleciał do USA? Nowe informacje

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski poleciał do Nowego Jorku, przez co w poniedziałek nie stawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Teraz pojawiły się informacje dotyczące powodu podróży napastnika Barcelony do Stanów Zjednoczonych.

Dlaczego Robert Lewandowski poleciał do Stanów Zjednoczonych?

W poniedziałek 10 listopada rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Tego dnia podopieczni Jana Urbana pojawili się w Warszawie. W stolicy nie stawił się jednak... Lewandowski. Kapitan Biało-Czerwonych udał się natomiast do Nowego Jorku, co wzbudziło spore emocje wśród kibiców i dziennikarzy. 

 

Teraz informacje dotyczące możliwego powodu podróży napastnika Barcelony do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Paweł Żuchowski - korespondent Radia RMF FM w USA.

 

"To będzie wyjątkowy wieczór w Nowym Jorku. Robert Lewandowski włączy podświetlenie Empire State Building w barwy biało-czerwone przed Dniem Niepodległości" - napisał dziennikarz.

 

Według medialnych doniesień Lewandowski ma pojawić się na zgrupowaniu we wtorek. 

 

Podczas listopadowej rywalizacji Polacy zagrają dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. Najpierw zmierzą się na PGE Narodowym z Holandią (14 listopada), a następnie zagrają na wyjeździe z Maltą (17 listopada).

AA, Polsat Sport
