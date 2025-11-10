Dlaczego Robert Lewandowski poleciał do USA? Nowe informacje

W poniedziałek 10 listopada rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Tego dnia podopieczni Jana Urbana pojawili się w Warszawie. W stolicy nie stawił się jednak... Lewandowski. Kapitan Biało-Czerwonych udał się natomiast do Nowego Jorku, co wzbudziło spore emocje wśród kibiców i dziennikarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Zachwycają się Lewandowskim. "Dał jasno do zrozumienia"

Teraz informacje dotyczące możliwego powodu podróży napastnika Barcelony do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Paweł Żuchowski - korespondent Radia RMF FM w USA.

"To będzie wyjątkowy wieczór w Nowym Jorku. Robert Lewandowski włączy podświetlenie Empire State Building w barwy biało-czerwone przed Dniem Niepodległości" - napisał dziennikarz.

Według medialnych doniesień Lewandowski ma pojawić się na zgrupowaniu we wtorek.

Podczas listopadowej rywalizacji Polacy zagrają dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. Najpierw zmierzą się na PGE Narodowym z Holandią (14 listopada), a następnie zagrają na wyjeździe z Maltą (17 listopada).

AA, Polsat Sport