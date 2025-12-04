Szalona oferta dla Roberta Lewandowskiego! 35 milionów euro rocznie

Przypomnijmy - umowa Lewandowskiego z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku. Niedawno dziennikarze The Athletic ogłosili, że Duma Katalonii nie ma zamiaru przedłużać kontraktu z Polakiem i że doświadczony napastnik opuści stolicę Katalonii po zakończeniu trwającego aktualnie sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana decyzja kapitana Barcelony. Klub przychylił się do jego prośby

W mediach natychmiast rozpoczęły się dyskusje na temat tego, gdzie w takim wypadku mógłby trafić "Lewy". Dziennikarze donosili, że usługami napastnika reprezentacji Polski zainteresowani są między innymi tureckie Fenerbahce czy włoski Milan. Lewandowski miał także znaleźć się na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej.

Według Mundo Deportivo, Lewandowski mógłby liczyć w Arabii Saudyjskiej na kosmiczne zarobki - nawet w wysokości 35 milionów euro rocznie. Tamtejsza liga zamierza kontynuować projekt oparty na ściąganiu uznanych zawodników z europejskich drużyn. Przypomnijmy, że w Arabii grają już między innymi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Sadio Mane. Oprócz Lewandowskiego, arabskie kluby zwróciły też uwagę na Antonio Rudigera i Davida Alabę z Realu Madryt.

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Dwukrotnie wywalczył z nią mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla i dwa Superpuchary. W sezonie 2022/2023 był królem strzelców Primera Division (23 gole).

BS, Polsat Sport