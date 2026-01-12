Kolejne trofeum Roberta Lewandowskiego! Pokaźna kolekcja
Robert Lewandowski zdobywając Superpuchar Hiszpanii z Barceloną wywalczył 32. trofeum w karierze. W niedzielę jego zespół w finałowym meczu w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej wygrał z Realem Madryt 3:2, a Polak zdobył jedną z bramek.
Wcześniej z Barceloną Lewandowski wywalczył krajowy Superpuchar za lata 2022 i 2024, mistrzostwo Hiszpanii w sezonach 2022/23 i 2024/25 oraz Puchar Hiszpanii edycji 2024/25.
Najcenniejszy w kolekcji 37-letniego napastnika jest puchar Ligi Mistrzów zdobyty w sezonie 2019/20 z Bayernem Monachium, który opuścił po ośmiu latach w 2022 roku. Z ekipą ze stolicy Bawarii łącznie wywalczył 19 trofeów, w tym Superpuchar UEFA i klubowe mistrzostwo świata.
Oprócz szeregu sukcesów z Bayernem, po laury sięgał także w barwach Lecha Poznań i Borussii Dortmund. Łącznie ma w kolekcji: 10 tytułów mistrza Niemiec, cztery Puchary Niemiec, sześć Superpucharów Niemiec oraz po jednym mistrzostwie, Pucharze i Superpucharze Polski.
Trofea Roberta Lewandowskiego:
Puchar Ligi Mistrzów (1) - Bayern Monachium 2019/20
Superpuchar UEFA (1) - Bayern Monachium 2020
Klubowe mistrzostwo świata (1) - Bayern Monachium 2020
Mistrzostwo Niemiec (10) - Borussia Dortmund 2010/11; 2011/12
Bayern Monachium 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Mistrzostwo Hiszpanii (2) - Barcelona 2022/23, 2024/25
Puchar Niemiec (4) - Borussia Dortmund 2011/12
Bayern Monachium 2015/16, 2018/19, 2019/20
Puchar Hiszpanii (1) - Barcelona 2024/25
Superpuchar Niemiec (6) - Borussia Dortmund 2013
Bayern Monachium 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
Superpuchar Hiszpanii (3) - Barcelona 2022, 2024, 2025
Mistrz Polski (1) - Lech Poznań 2009/10
Puchar Polski (1) - Lech Poznań 2008/09
Superpuchar Polski (1) - Lech Poznań 2009