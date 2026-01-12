Kolejne trofeum Roberta Lewandowskiego! Pokaźna kolekcja

Wcześniej z Barceloną Lewandowski wywalczył krajowy Superpuchar za lata 2022 i 2024, mistrzostwo Hiszpanii w sezonach 2022/23 i 2024/25 oraz Puchar Hiszpanii edycji 2024/25.

Najcenniejszy w kolekcji 37-letniego napastnika jest puchar Ligi Mistrzów zdobyty w sezonie 2019/20 z Bayernem Monachium, który opuścił po ośmiu latach w 2022 roku. Z ekipą ze stolicy Bawarii łącznie wywalczył 19 trofeów, w tym Superpuchar UEFA i klubowe mistrzostwo świata.

Oprócz szeregu sukcesów z Bayernem, po laury sięgał także w barwach Lecha Poznań i Borussii Dortmund. Łącznie ma w kolekcji: 10 tytułów mistrza Niemiec, cztery Puchary Niemiec, sześć Superpucharów Niemiec oraz po jednym mistrzostwie, Pucharze i Superpucharze Polski.

Trofea Roberta Lewandowskiego:

Puchar Ligi Mistrzów (1) - Bayern Monachium 2019/20

Superpuchar UEFA (1) - Bayern Monachium 2020

Klubowe mistrzostwo świata (1) - Bayern Monachium 2020

Mistrzostwo Niemiec (10) - Borussia Dortmund 2010/11; 2011/12

Bayern Monachium 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18,

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Mistrzostwo Hiszpanii (2) - Barcelona 2022/23, 2024/25

Puchar Niemiec (4) - Borussia Dortmund 2011/12

Bayern Monachium 2015/16, 2018/19, 2019/20

Puchar Hiszpanii (1) - Barcelona 2024/25

Superpuchar Niemiec (6) - Borussia Dortmund 2013

Bayern Monachium 2016, 2017, 2018, 2020, 2021

Superpuchar Hiszpanii (3) - Barcelona 2022, 2024, 2025

Mistrz Polski (1) - Lech Poznań 2009/10

Puchar Polski (1) - Lech Poznań 2008/09

Superpuchar Polski (1) - Lech Poznań 2009

PAP