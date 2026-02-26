To koniec! Człowiek Laporty przemówił ws. przyszłości Lewandowskiego

Hubert PawlikRobert Lewandowski

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa z końcem czerwca. Jak dotąd nie podjęto ostatecznej decyzji, co dalej. Jeden ze współpracowników Joana Laporty Ferran Olive przyznał jednak, że klub nie ma w planach przedłużenia umowy z Polakiem.

Piłkarz FC Barcelony z ręką na głowie, wyrażający zamyślenie lub frustrację.
fot. AFP
Robert Lewandowski w Barcelonie

Robert Lewandowski od dłuższego czasu spisuje się poniżej oczekiwań. Wszystko wskazuje zatem na to, że po zakończeniu obecnego sezonu opuści Barcelonę. Sporo mówi się, że może przejść do jednego z saudyjskich klubów. Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił niedawno, że Polak ma również oferty z Chicago Fire, AC Milan, Fenerbahce oraz Atletico Madryt.

 

Mimo to wielu fanów wierzy, że FC Barcelona zdecyduje się na przedłużenie wygasającej umowy. Teraz wątpliwości prawdopodobnie rozwiał były skarbnik klubu, a obecnie współpracownik Joana Laporty, któremu pomaga w kampanii wyborczej. 

 

- Nie, zasadniczo nie. Powiedziałbym, że nie - odpowiedział Ferran Olive na pytanie, czy klub planuje przedłużyć kontrakt z Polakiem. - Wszyscy wiedzą, że szukamy środkowego napastnika. FC Barcelona ma ku temu możliwości i chce sprowadzić nowego snajpera - oznajmił w rozmowie z portalem Culemania.

 

Dziennik "Sport" zdradził, że poza obserwowanym od dawna Julianem Alvarezem zainteresowanie katalońskiego klubu wzbudził Omar Marmoush z Manchesteru City. Ponadto wciąż niejasna jest sytuacja Dusana Vlahovicia, któremu z końcem czerwca wygasa umowa z Juventusem.

FC BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNAPRZEDŁUŻENIE KONTRAKTUROBERT LEWANDOWSKI
