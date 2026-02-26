To koniec! Człowiek Laporty przemówił ws. przyszłości Lewandowskiego

Robert Lewandowski od dłuższego czasu spisuje się poniżej oczekiwań. Wszystko wskazuje zatem na to, że po zakończeniu obecnego sezonu opuści Barcelonę. Sporo mówi się, że może przejść do jednego z saudyjskich klubów. Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił niedawno, że Polak ma również oferty z Chicago Fire, AC Milan, Fenerbahce oraz Atletico Madryt.

Mimo to wielu fanów wierzy, że FC Barcelona zdecyduje się na przedłużenie wygasającej umowy. Teraz wątpliwości prawdopodobnie rozwiał były skarbnik klubu, a obecnie współpracownik Joana Laporty, któremu pomaga w kampanii wyborczej.

- Nie, zasadniczo nie. Powiedziałbym, że nie - odpowiedział Ferran Olive na pytanie, czy klub planuje przedłużyć kontrakt z Polakiem. - Wszyscy wiedzą, że szukamy środkowego napastnika. FC Barcelona ma ku temu możliwości i chce sprowadzić nowego snajpera - oznajmił w rozmowie z portalem Culemania.

Dziennik "Sport" zdradził, że poza obserwowanym od dawna Julianem Alvarezem zainteresowanie katalońskiego klubu wzbudził Omar Marmoush z Manchesteru City. Ponadto wciąż niejasna jest sytuacja Dusana Vlahovicia, któremu z końcem czerwca wygasa umowa z Juventusem.