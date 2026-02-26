Siemieniec odejdzie z Jagiellonii? "Idealny moment"
Jaka przyszłość czeka Adriana Siemieńca? Czy trener, któremu wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt z Jagiellonią Białystok, odejdzie z klubu i spróbuje swoich sił w innym miejscu? Na ten temat dyskutowali Przemysław Iwańczyk i Sebastian Chabiniak w programie Polsat Futbol Cast.
W czwartkowym programie Przemysław Iwańczyk zapytał Sebastiana Chabiniaka, czy jego zdaniem Adrian Siemieniec będzie trenerem Jagiellonii Białystok w kolejnym sezonie. Ten odpowiedział w sposób jednoznaczny.
- Powiedziałbym, że Adrian Siemieniec nie będzie trenerem Jagiellonii Białystok w przyszłym sezonie - przyznał ekspert.
Iwańczyk odparł, że według jego wiedzy Rada Nadzorcza białostockiego klubu chce skorzystać z klauzuli umożliwiającej jednostronne przedłużenie wygasającego 30 czerwca kontraktu.
- Powstaje pytanie, jak będzie zapatrywał się na to sam szkoleniowiec. Nie chcę powiedzieć, że następuje koniec pewnego cyklu, ale widać, że być może z Jagiellonii trener Siemieniec nie będzie w stanie więcej wycisnąć. Jednocześnie jest on w takim wieku, że może liczyć na ciekawą ofertę zagraniczną. Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że lato to może być idealny moment, aby spróbować swoich sił w innej lidze - kontrował Chabiniak.
Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.
