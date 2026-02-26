Siemieniec odejdzie z Jagiellonii? "Idealny moment"

W czwartkowym programie Przemysław Iwańczyk zapytał Sebastiana Chabiniaka, czy jego zdaniem Adrian Siemieniec będzie trenerem Jagiellonii Białystok w kolejnym sezonie. Ten odpowiedział w sposób jednoznaczny.

- Powiedziałbym, że Adrian Siemieniec nie będzie trenerem Jagiellonii Białystok w przyszłym sezonie - przyznał ekspert.



Iwańczyk odparł, że według jego wiedzy Rada Nadzorcza białostockiego klubu chce skorzystać z klauzuli umożliwiającej jednostronne przedłużenie wygasającego 30 czerwca kontraktu.



- Powstaje pytanie, jak będzie zapatrywał się na to sam szkoleniowiec. Nie chcę powiedzieć, że następuje koniec pewnego cyklu, ale widać, że być może z Jagiellonii trener Siemieniec nie będzie w stanie więcej wycisnąć. Jednocześnie jest on w takim wieku, że może liczyć na ciekawą ofertę zagraniczną. Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że lato to może być idealny moment, aby spróbować swoich sił w innej lidze - kontrował Chabiniak.



Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.