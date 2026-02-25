Juventus nie dał rady! Dogrywka pogrzebała nadzieję

Juventus przed tygodniem poległ na wyjeździe 2:5 z Galatasaray, choć nawet prowadził 2:1. Tym samym sytuacja przed rewanżem była bardzo trudna. Piłkarze Luciano Spalettiego wierzyli jednak w końcowy triumf.

ZOBACZ TAKŻE: Kołtoń: Pietuszewski? Możliwość? Konieczność!

Od początku rewanżowego spotkania gospodarze ruszyli do ataku. Opłaciło się to w 37. minucie. Po faulu na Thuramie sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Manuel Locatelli. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

W 48. minucie doszło do zdarzenia, które mogło pogrzebać szanse Juventusu. Kelly wyskoczył, by uderzyć głową. Lądując, nastąpił na nogę Yilmaza. Mogło się to skończyć koszmarnie. Sędzia nie wahał się i wyrzucił Anglika z boiska.

Mimo to gospodarze nie poddali się. W 70. minucie defensywa Galatasaray popełniła błąd, a dośrodkowanie Kalulu wykorzystał Federico Gatti.

Juventus nie zatrzymał się i po niespełna kwadransie strzelił trzeciego gola. Dokonał tego Weston McKennie, który wygrał pojedynek w powietrzu i pokonał Ugurcana Cakira. W dwumeczu był remis 5:5, dlatego konieczna była dogrywka.

Grający w osłabieniu gospodarze szybko zaatakowali rywala. Mieli kilka szans, ale ich nie wykorzystali. Niespodziewanie w doliczonym czasie pierwszej połowy dogrywki Osimhen uciekł obrońcom i pokonał Mattię Perina.

W 119. minucie turecki zespół wyprowadził ostateczny atak. Decydującego gola strzelił Baris Alper Yilmaz, który ustalił wynik i przypieczętował awans Galatasaray.

Juventus - Galatasaray 3:0 (1:0), 3:2 po dogrywce

Bramki: Locatelli (37' k.), Gatti (70'), McKennie (82') - Osimhen (105+1'), Yilmaz (119')

Pierwszy mecz: 2:5. Awans: Galatasaray

Juventus: Perin - Kalulu (109' Openda), Kelly, Gatti, McKennie - Thuram (77' Adzic), Locatelli (109' Kostic), Koopmeiners - Conceicao (67' Zhegrova), David (67' Boga), Yildiz (103' Miretti)

Galatasaray: Cakir - Sallai (59' Boey), Sanchez, Bardakci, Jakobs (87' Elmali) - Lemina (87' Icardi), Torreira (103' Singo), Yilmaz, Gabriel Sara (71' Gundogan), Lang (59' Sane) - Osimhen

Żółte kartki: Kelly, Yildiz, Pinsoglio - Osimhen, Sallai, Gabriel Sara, Cakir

Czerwona kartka: Kelly (48')