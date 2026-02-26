Formalność Lecha? Jagiellonia potrzebuje piłkarskiego cudu!

„Kolejorz” już do przerwy prowadził w Tampere 2:0. Miał ułatwione zadanie, bowiem gospodarze, którzy dopiero w kwietniu rozpoczną sezon fińskiej ekstraklasy, prawie całe spotkanie grali w dziesiątkę (od 12. minuty). Zwycięstwo poznańskiej drużyny mogło być wyższe, ale nie wykorzystała kilku innych okazji.

Początek rewanżowego meczu na stadionie Lecha o godz. 21.00. Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

O tej porze będzie już raczej wiadomo, czy Jagiellonia dokonała piłkarskiego cudu we Florencji. W poprzedni czwartek piłkarze z Białegostoku przegrali u siebie z Fiorentiną 0:3. Oba zespoły nie zagrały w najmocniejszych składach, choć w przypadku włoskiej drużyny - głównie z wyboru. Trener gości Paolo Vanoli nie wziął do Polski kilku swoich gwiazd.

Fiorentina to m.in. dwukrotny finalista Ligi Konferencji. Oba mecze o trofeum przegrała - w 2023 roku z West Ham United, a w 2024 z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarła do półfinału. We włoskiej ekstraklasie długo znajdowała się w strefie spadkowej, lecz dzięki dwóm zwycięstwom z rzędu awansowała niedawno na 16. miejsce.

Początek czwartkowego rewanżu na Stadio Artemio Franchi o godz. 18.45. Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

Jesienią „Kolejorz” uplasował się na 11. pozycji w 36-zespołowej tabeli fazy zasadniczej LK, natomiast Jagiellonia była 17. Ekipy z miejsc 9-24 utworzyły pary barażowe o 1/8 finału, gdzie czeka już osiem najlepszych klubów, w tym Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski zajął drugie miejsce, ustępując tylko Strasbourgowi.

Drużyny z lokat 25-36 zostały wyeliminowane, wśród nich 28. Legia Warszawa.

Liga Konferencji to trzeci, czyli najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych.

KN, PAP