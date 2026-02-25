Liga Mistrzów: Wyniki środowych meczów 1/16 finału - 25.02
W środę, 25 lutego, rozegrane zostały następne spotkania 1/16 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do kolejnej fazy turnieju awansowały cztery zespoły, m.in. Real Madryt oraz Atalanta Bergamo z Nicolą Zalewskim w składzie. Sprawdźcie wyniki środowych spotkań Ligi Mistrzów.
W środę, 25 lutego, poznamy cztery zespoły, które uzupełnią stawkę 1/8 finału Ligi Mistrzów.
W hicie tego wieczoru Real Madryt wygrał z Benficą Lizbona 2:1. W pierwszym meczu także triumfowała ekipa Alvaro Arbeloi (1:0), dzięki czemu to "Królewscy" mogli cieszyć się z awansu do kolejnej fazy rozgrywek.
ZOBACZ TAKŻE: Kołtoń: Pietuszewski? Możliwość? Konieczność!
Niezwykłe emocje towarzyszyły natomiast starciu w Bergamo, gdzie Atalanta odrobiła straty i rozbiła Borussię Dortmund aż 4:1. Nicola Zalewski spędził na boisku 85 minut (bez gola i asysty). Bohaterem meczu został Lazar Samardzic, który wykorzystał rzut karny w 98. minucie meczu.
Wyniki środowych meczów 1/16 finału Ligi Mistrzów
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4:1 (2:0) [pierwszy mecz - 0:2, awans: Atalanta Bergamo]
Bramki: Gianluca Scamacca 5, Davide Zappacosta 45, Mario Pasalic 57, Lazar Samardzic 90+8 (rzut karny) - Karim Adeyemi 75.
Juventus - Galatasaray 3:0 (1:0) [pierwszy mecz - 2:5, awans: MECZ TRWA - dogrywka]
Bramki: Manuel Locatelli 37 (rzut karny), Federico Gatti 70, Weston McKennie 82.
Paris Saint-Germain - AS Monaco 2:2 (0:1) [pierwszy mecz - 3:2, awans: Paris Saint-Germain]
Bramki: Marquinhos 60, Khvicha Kvaratskhelia 66 - Maghnes Akliouche 45, Jordan Teze 90+1.
Real Madryt - Benfica Lizbona 2:1 (1:1) [pierwszy mecz - 1:0, awans: Real Madryt]
Bramki: Aurelien Tchouameni 16, Vinicius Junior 80 - Rafa Silva 14.Przejdź na Polsatsport.pl