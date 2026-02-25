W środę, 25 lutego, poznamy cztery zespoły, które uzupełnią stawkę 1/8 finału Ligi Mistrzów.

W hicie tego wieczoru Real Madryt wygrał z Benficą Lizbona 2:1. W pierwszym meczu także triumfowała ekipa Alvaro Arbeloi (1:0), dzięki czemu to "Królewscy" mogli cieszyć się z awansu do kolejnej fazy rozgrywek.

Niezwykłe emocje towarzyszyły natomiast starciu w Bergamo, gdzie Atalanta odrobiła straty i rozbiła Borussię Dortmund aż 4:1. Nicola Zalewski spędził na boisku 85 minut (bez gola i asysty). Bohaterem meczu został Lazar Samardzic, który wykorzystał rzut karny w 98. minucie meczu.

Wyniki środowych meczów 1/16 finału Ligi Mistrzów

Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4:1 (2:0) [pierwszy mecz - 0:2, awans: Atalanta Bergamo]

Bramki: Gianluca Scamacca 5, Davide Zappacosta 45, Mario Pasalic 57, Lazar Samardzic 90+8 (rzut karny) - Karim Adeyemi 75.

Juventus - Galatasaray 3:0 (1:0) [pierwszy mecz - 2:5, awans: MECZ TRWA - dogrywka]

Bramki: Manuel Locatelli 37 (rzut karny), Federico Gatti 70, Weston McKennie 82.

Paris Saint-Germain - AS Monaco 2:2 (0:1) [pierwszy mecz - 3:2, awans: Paris Saint-Germain]

Bramki: Marquinhos 60, Khvicha Kvaratskhelia 66 - Maghnes Akliouche 45, Jordan Teze 90+1.

Real Madryt - Benfica Lizbona 2:1 (1:1) [pierwszy mecz - 1:0, awans: Real Madryt]

Bramki: Aurelien Tchouameni 16, Vinicius Junior 80 - Rafa Silva 14.

ŁO, Polsat Sport