W pierwszym wtorkowym rewanżu 1/16 finału Atletico Madryt pokonało Club Brugge 4:1 i tym samym zapewniło sobie awans do kolejnej rundy (pierwszy mecz zakończył się remisem 3:3). Bohaterem podopiecznych Diego Simeone został Alexander Sorloth. Norweski napastnik "Rojiblancos" popisał się hat-trickiem.

W pozostałych spotkaniach zobaczymy m.in. Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Włosi podejmą u siebie Bodo/Glimt i spróbują odrobić straty z pierwszego, sensacyjnie przegranego 1:3 meczu.

W akcji zobaczymy również Mateusza Kochalskiego, który zagra w barwach Karabachu Agdam. Jego zespół zmierzy się w rewanżu z Newcastle United. Będzie to najprawdopodobniej pożegnanie ekipy Polaka z Ligą Mistrzów, ponieważ w pierwszym starciu uległa ona "Srokom" aż 1:6.

Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/16 finału - 24.02

Atletico Madryt - Club Brugge 4:1 (1:1) [pierwszy mecz - 3:3, awans: Atletico Madryt]

Bramki: Alexander Sorloth 23, 76, 87; Johnny Cardoso 48 - Joel Ordonez 36.

21:00 - Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus [pierwszy mecz - 2:0]

21:00 - Inter Mediolan - Bodo/Glimt [pierwszy mecz - 1:3]

21:00 - Newcastle United - Karabach Agdam [pierwszy mecz - 6:1]

ŁO, Polsat Sport