Hiszpanie ocenili występ Lewandowskiego. Konkretne słowa

Krystian NatońskiRobert Lewandowski

Robert Lewandowski i jego FC Barcelona mają za sobą kolejny udany mecz w La Liga. W minioną sobotę podopieczni Hansiego Flicka rozgromili u siebie Villarreal aż 4:1. Polak ustalił końcowy wynik. Jak jego występ oceniły hiszpańskie media?

Piłkarz w granatowo-czerwonym stroju Barcelony próbuje zagrać piłkę podczas meczu, z dwoma przeciwnikami w żółtych strojach.
fot. PAP
Robert Lewandowski z kolejnym trafieniem w La Liga

Warto podkreślić, że 37-latek zameldował się na boisku dopiero w końcówce i zdążył rozegrać niespełna dwadzieścia minut. To jednak wystarczyło, aby zapisać się na liście strzelców. W doliczonym czasie gry kapitan naszej reprezentacji otrzymał podanie od Julesa Kounde i umieścił futbolówkę w pustej bramce.

 

Pierwotnie jego trafienie nie zostało zaliczone, bo sędziowie dopatrzyli się w tej akcji spalonego. Dopiero weryfikacja VAR potwierdziła, że gol został strzelony prawidłowo.

 

"Każda dziewiątka, która schodzi z boiska ze strzelonym golem, ma powody do radości. Nawet jeśli sędziowie w niewytłumaczalny sposób stłumili jego radość po zagraniu, które nie wzbudziłoby kontrowersji nawet w meczu dzieci na boisku szkolnym" - czytamy w "Mundo Deportivo".

 

ZOBACZ TAKŻE: Inter wygrał w lidze. Zieliński znowu w pierwszym składzie

 

Z kolei kataloński "Sport" konkretnie ocenił postawę Lewandowskiego.

 

"Wyszedł na murawę z jednym zadaniem - ożywienia ofensywy swojej drużyny. Udało mu się to, zdobywając czwartą bramkę dla zespołu po świetnym zagraniu Kounde" - napisano.

 

Robert Lewandowski rozegrał w tym sezonie 32 spotkania w barwach Barcelony, dla której zdobył 14 bramek i zanotowały trzy asysty.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIALA LIGAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKIVILLARREAL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Lewandowski: Holendrzy nie mogli znaleźć sposobu, jak nas złamać
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 