Hiszpanie ocenili występ Lewandowskiego. Konkretne słowa
Robert Lewandowski i jego FC Barcelona mają za sobą kolejny udany mecz w La Liga. W minioną sobotę podopieczni Hansiego Flicka rozgromili u siebie Villarreal aż 4:1. Polak ustalił końcowy wynik. Jak jego występ oceniły hiszpańskie media?
Warto podkreślić, że 37-latek zameldował się na boisku dopiero w końcówce i zdążył rozegrać niespełna dwadzieścia minut. To jednak wystarczyło, aby zapisać się na liście strzelców. W doliczonym czasie gry kapitan naszej reprezentacji otrzymał podanie od Julesa Kounde i umieścił futbolówkę w pustej bramce.
Pierwotnie jego trafienie nie zostało zaliczone, bo sędziowie dopatrzyli się w tej akcji spalonego. Dopiero weryfikacja VAR potwierdziła, że gol został strzelony prawidłowo.
"Każda dziewiątka, która schodzi z boiska ze strzelonym golem, ma powody do radości. Nawet jeśli sędziowie w niewytłumaczalny sposób stłumili jego radość po zagraniu, które nie wzbudziłoby kontrowersji nawet w meczu dzieci na boisku szkolnym" - czytamy w "Mundo Deportivo".
Z kolei kataloński "Sport" konkretnie ocenił postawę Lewandowskiego.
"Wyszedł na murawę z jednym zadaniem - ożywienia ofensywy swojej drużyny. Udało mu się to, zdobywając czwartą bramkę dla zespołu po świetnym zagraniu Kounde" - napisano.
Robert Lewandowski rozegrał w tym sezonie 32 spotkania w barwach Barcelony, dla której zdobył 14 bramek i zanotowały trzy asysty.