Inter wygrał w lidze. Zieliński znowu w pierwszym składzie

Przez cały mecz przewaga Interu nie podlegała dyskusji. Wygraną dały gospodarzom gola Federico Dimarco w 31. minucie i Hakana Calhanoglu w 70. z rzutu karnego.

Zieliński przebywał na boisku do 76. minuty.

Trzecie w tabeli, z 14 punktami straty, jest Napoli. Obrońcy tytułu męczyli się na wyjeździe z zamykającą zestawienie Veroną, ale ostatecznie zwyciężyli 2:1. Decydująca bramkę w szóstej minucie doliczonego czasu zdobył Romelu Lukaku. 32-letni Belg na boisku pojawił się w 73. minucie. To było jego pierwsze trafienie od maja ubiegłego roku. Z powodu sierpniowej kontuzji uda do gry wrócił dopiero pod koniec stycznia, ale na razie łącznie spędził na boisku tylko 41 minut.

Inter - Genoa 2:0 (1:0)

Bramki: Dimarco 31, Calhanoglu 70 (rz.k.)

Inter: Sommer - Akanji, de Vrij (66 Bisseck), Augusto - Luis Henrique, Barella, Zieliński (76 Frattesi), Mkhitaryan (59 Calhanoglu), Dimarco - Thuram (59 Esposito), Bonny (76 Diouf).

Genoa: Biljow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ellertsson, Frendrup, Malinowski (46 Amorim), Martin (85 Sabelli) - Baldanzi (66 Junior Messias), Colombo (66 Ekhator), Vitinha (60 Ekuban).

Żółte kartki: Mkhitaryan, Calhanoglu - Malinowski.

PAP