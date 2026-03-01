Kontuzja Roberta Lewandowskiego! Jest oficjalny komunikat Barcelony
FC Barcelona opublikowała komunikat w sprawie stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego. Jak się okazało, Polak odniósł kontuzję w meczu z Villarrealem, przez co nie wystąpi w starciu z Atletico Madryt.
Barcelona w sobotę 28 lutego mierzyła się na własnym stadionie z Villarrealem. Mecz zakończył się triumfem "Dumy Katalonii" 4:1. Lewandowski chociaż podczas tego spotkania wszedł na murawę dopiero w 67. minucie, to zdążył wpisać się na listę strzelców w pierwszej minucie doliczonego czasu gry.
Dzień później "Blaugrana" wydała oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia napastnika. Jak się okazało, Polak doznał złamania lewego oczodołu. Jak przekazano, przez ten uraz "Lewy" nie pojawi się na murawie w najbliższym meczu Barcelony. Podopieczni Hansiego Flicka 3 marca zmierzą się z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla.
Polscy kibice muszą mieć nadzieję, by kontuzja nie okazała się poważniejsza. Warto bowiem przypomnieć, że pod koniec miesiąca piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z narodową drużyną Albanii w barażach, których stawką jest awans na tegoroczne mistrzostwa świata.