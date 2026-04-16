Tam w sprawie Roberta Lewandowskiego udaje się jego agent! "Jedyna szansa"
Agent Roberta Lewandowskiego, słynny Pini Zahavi, lada chwila wybierze się do Włoch. Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano, Polak chce przeanalizować wszystkie propozycje, zanim podejmie ostateczną decyzję w sprawie przyszłości.
Od kilku miesięcy sporo mówi się o przyszłości Lewandowskiego. Jego aktualny kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu tego roku. Dziennikarze informują, że zainteresowani pozyskaniem doświadczonego napastnika są między innymi przedstawiciele ligi z Arabii Saudyjskiej. Wśród zainteresowanych klubów przewijały się też Juventus czy Milan.
ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor polskiej ligi już po operacji. Koniec sezonu
Właśnie głos w sprawie Lewandowskiego zabrał Romano. Jego zdaniem Barcelona zaoferowała mu roczny kontrakt z obniżką pensji. Fortunę Polakowi oferują natomiast kluby z MLS i Arabii Saudyjskiej. Nie można wykluczyć także, że "Lewy" zagra we Włoszech. Zahavi lada chwila ma udać się do tego kraju.
- Jedyną szansą dla Milanu lub Juventusu byłoby, gdyby Lewandowski i jego rodzina dokonali wyboru niezwiązanego z wynagrodzeniem - przyznał Romano, odnosząc się do tego, że włoskie kluby nie są w stanie konkurować z ofertami z USA czy Arabii Saudyjskiej, a mogłyby przekonać Lewandowskiego i jego najbliższych perspektywą życia we Włoszech.
37-letni Lewandowski w Barcelonie występuje od 2022 roku, kiedy trafił do stolicy Katalonii z Bayernu Monachium. Jak do tej pory w barwach Blaugrany rozegrał 187 meczów, strzelając 118 goli i notując 23 asysty.