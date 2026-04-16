Tam w sprawie Roberta Lewandowskiego udaje się jego agent! "Jedyna szansa"

Od kilku miesięcy sporo mówi się o przyszłości Lewandowskiego. Jego aktualny kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu tego roku. Dziennikarze informują, że zainteresowani pozyskaniem doświadczonego napastnika są między innymi przedstawiciele ligi z Arabii Saudyjskiej. Wśród zainteresowanych klubów przewijały się też Juventus czy Milan.

Właśnie głos w sprawie Lewandowskiego zabrał Romano. Jego zdaniem Barcelona zaoferowała mu roczny kontrakt z obniżką pensji. Fortunę Polakowi oferują natomiast kluby z MLS i Arabii Saudyjskiej. Nie można wykluczyć także, że "Lewy" zagra we Włoszech. Zahavi lada chwila ma udać się do tego kraju.



- Jedyną szansą dla Milanu lub Juventusu byłoby, gdyby Lewandowski i jego rodzina dokonali wyboru niezwiązanego z wynagrodzeniem - przyznał Romano, odnosząc się do tego, że włoskie kluby nie są w stanie konkurować z ofertami z USA czy Arabii Saudyjskiej, a mogłyby przekonać Lewandowskiego i jego najbliższych perspektywą życia we Włoszech.

37-letni Lewandowski w Barcelonie występuje od 2022 roku, kiedy trafił do stolicy Katalonii z Bayernu Monachium. Jak do tej pory w barwach Blaugrany rozegrał 187 meczów, strzelając 118 goli i notując 23 asysty.

BS, Polsat Sport