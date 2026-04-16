Gwiazdor polskiej ligi już po operacji. Koniec sezonu

29-latek urazu doznał na początku kwietnia w końcówce meczu Wisły z Górnikiem Łęczna, który "Biała Gwiazda" wygrała 3:2. Niedługo później włodarze klubu poinformowali, że hiszpańskiego zawodnika czeka operacja.

ZOBACZ TAKŻE: Wspomnienie Jacka Magiery. "Takim był człowiekiem"

Oznacza to spore osłabienie dla krakowskiej drużyny. W tym sezonie Rodado jest bowiem zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców Betclic 1. ligi - w 26 meczach zdobył 21 bramek i zaliczył dwie asysty.

Więcej goli w tym sezonie jednak nie strzeli. W czwartek 16 kwietnia piłkarz poinformował, że jest już po zabiegu.

"Operacja wykonana. To tylko mała przeszkoda, ale jestem bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek. Droga powrotna zaczyna się właśnie teraz" – podpisał najnowsze zdjęcie Rodado.

Dla Rodado jest to czwarty sezonu występów w krakowskim zespole. W tym czasie zagrał w 137 oficjalnych meczach, w których zdobył 88 bramek.

Wisła Kraków jest liderem Betclic 1 Ligi. Na drugim miejscu w tabeli plasuje się Śląsk Wrocław, a na trzecim - Chrobry Głogów.

W następnym meczu "Biała Gwiazda" na wyjeździe zmierzy się z Ruchem Chorzów.

