Mistrzynie Europy pokazały klasę! Wystarczył jeden błąd

Niemki szybko wyszły na prowadzenie w meczu z Austrią. Już w 17. minucie Mariellę El Sherif pokonała Nicole Anyomi. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Na początku drugiej odsłony gospodynie zanotowały drugie trafienie. Tym razem bramkę zdobyła Vivien Endemann.

W 68. minucie Sarah Puntigam po niefortunnej interwencji trafiła do własnej siatki. Niemki się nie zatrzymały i po chwili podwyższyły wynik po golu Jule Brand.

Kilkadziesiąt sekund później rywalki niespodziewanie odpowiedziały. Honorowe trafienie zanotowała Chiara D'Angelo. W 83. minucie wprowadzona niedługo wcześniej Lea Schuller wykorzystała dogranie Carlotty Wamser i ustaliła rezultat na 5:1.

We wtorek doszło również do starcia reprezentacji Anglii z Hiszpanią. Była to dla zawodniczek Sonii Bermudez szansa na rewanż za przegrany ubiegłoroczny finał mistrzostw Europy. Mecz zakończył się wówczas po rzutach karnych.

Gospodynie otworzyły wynik już w 3. minucie. Lauren Hemp wykorzystała niefrasobliwość hiszpańskiej obrony i doskonale uderzyła futbolówkę z półobrotu. Przez chwilę były wątpliwości, czy piłka przekroczyła linię, ale sędzia uznała trafienie.

Od tamtej pory Hiszpanki miały sporą przewagę, tworzyły sobie sytuacje, oddawały strzały, ale nie były w stanie zdobyć wyrównującej bramki. Finalnie wynik nie uległ już zmianie.

W ostatnim tego dnia spotkaniu Holandia zagrała z Francją, która w marcu rozbiła reprezentację Polski aż 4:1. Mecz dużo lepiej rozpoczął się dla gospodyń.

W 11. minucie po dobrym dośrodkowaniu z rzutu wolnego w polu karnym powstało spore zamieszanie. Najlepiej odnalazła się w nim Renee van Asten, która nie dała szans francuskiej bramkarce.

Na początku drugiej odsłony do wyrównania doprowadziła Sandy Baltimore. Niedługo później Holandia zdobyła drugą bramkę. Tym razem do siatki trafiła Esmee Brugts. Ostatecznie Holandia wygrała z Francją 2:1.

El. MŚ 2027 kobiet. Wyniki wtorkowych spotkań:

Niemcy - Austria 5:1 (1:0)

Bramki: Anyomi (17'), Endemann (52'), Puntigam (68' k.), Brand (78'), Schuller (83') - D'Angelo (77')

Anglia - Hiszpania 1:0 (1:0)

Bramki: Hemp (3')



Holandia - Francja 2:1 (1:0)

Bramki: van Asten (11'), Brugts (68') - Baltimore (54')