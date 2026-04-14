Jest decyzja w sprawie trenera! Trzy lata współpracy i koniec

Iraola objął stery w Bournemouth w 2023 roku i doprowadził do znaczącej poprawy wyników drużyny. Klub zanotował najwyższą w swojej historii liczbę punktów w Premier League – 56 w sezonie 2024/2025, zajmując wówczas dziewiąte miejsce w tabeli.

Obecnie "Wisienki" plasują się na jedenastej pozycji - 45 pkt. Podopieczni Iraoli nie przegrali 12 ostatnich meczów w Premier League, notując w tym czasie pięć zwycięstw i siedem remisów. W minionej kolejce sensacyjnie wygrali na wyjeździe z liderem Arsenalem 2:1.

ZOBACZ TAKŻE: Zastąpi legendę? Były szkoleniowiec Legii może poprowadzić rywali Polaków

"AFC Bournemouth może potwierdzić, że trener Andoni Iraola opuści klub po zakończeniu sezonu 2025/2026, kończąc tym samym swoją trzyletnią, udaną karierę na południowym wybrzeżu" – poinformował klub w oświadczeniu.

"Iraola odegrał kluczową rolę w budowaniu wizerunku klubu w Premier League, zyskując powszechny szacunek za swój progresywny styl gry i zaangażowanie w rozwój zarówno wschodzących talentów, jak i uznanych zawodników" - dodano.

Szkoleniowiec nie przedłuży więc umowy, która wygasa z końcem tego sezonu.

- To był zaszczyt prowadzić Bournemouth, będę miał tylko najlepsze wspomnienia związane z klubem i kibicami. Ale czuję, że nadszedł czas na zmiany – powiedział Iraola.

Media spekulują, że jego nowym miejscem pracy może być Athletic Bilbao. Występował w tym klubie przez większość kariery piłkarskiej - w latach 2003–2015.

PAP