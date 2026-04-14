Jest decyzja UEFA w sprawie skargi Barcelony

UEFA poinformowała, że odrzuciła skargę Barcelony przeciwko Atletico Madryt po pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów w związku z nieodgwizdanym zagraniem ręką w polu karnym.

Komunikat w tej sprawie UEFA wydała na kilka godzin przed rewanżowym spotkaniem w Madrycie.

 

Do incydentu doszło w 54. minucie meczu w ubiegłą środę w Barcelonie, przy prowadzeniu gości 1:0. Po wznowieniu gry Marc Pubill z Atletico zagrał piłkę ręką w polu karnym, tuż po podaniu od swojego bramkarza Juana Musso. Rumuński sędzia Istvan Kovacs nie odgwizdał złamania przepisów, a asystent wideo (VAR) nie ostrzegł go, co wywołało protesty piłkarzy i sztabu Barcelony.

 

- Nie mogę w to uwierzyć! Bramkarz odbił piłkę, a zawodnik zatrzymał ją ręką, po czym gra została wznowiona. Dla mnie to czerwona kartka. Może druga żółta kartka, a więc czerwona i rzut karny. To mogło całkowicie odmienić losy meczu – mówił wzburzony trener Barcelony Hansi Flick na pomeczowej konferencji prasowej.

 

Ostatecznie Atletico wygrało 2:0, co stawia Barcelonę przed bardzo trudnym zadaniem w rewanżu. Piłkarzami katalońskiego klubu są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. 

BS, PAP
