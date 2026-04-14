Zastąpi legendę? Były szkoleniowiec Legii może poprowadzić rywali Polaków

Cytująca we wtorek źródła w federacji bukareszteńska "Gazeta Sporturilor" przekazała, że obok Iordanescu w gronie kandydatów na stanowisko nowego selekcjonera kadry rumuńskiej jest m.in. były piłkarz i trener Gheorghe Hagi, aktualny trener CFR Cluj Daniel Pancu, a także szkoleniowiec PAOK Saloniki Razvan Lucescu.

Ten ostatni, w sytuacji wygrania konkursu na szkoleniowca reprezentacji, zastąpiłby na posadzie selekcjonera Rumunii swego zmarłego 7 kwietnia ojca - Mirceę Lucescu.

80-letni Lucescu, którego ekipa przegrała barażowy półfinał o tegoroczny mundial z Turcją 0:1, już jesienią deklarował rozstanie z reprezentacją.

We wtorek Rumuńska Federacja Piłkarska (FRF) ogłosiła, że nowy selekcjoner zadebiutuje w towarzyskim meczu z Gruzją w Tbilisi 2 czerwca. Kolejnym spotkaniem Rumunów będzie mecz przeciwko Walii, który odbędzie się cztery dni później w Bukareszcie.

Zdaniem komentatorów telewizji Digi Sport oraz dziennika "Gazeta Sporturilor" najpoważniejszym rywalem Iordanescu do objęcia posady selekcjonera jest Hagi. Były gwiazdor Realu Madryt i Barcelony był już, w 2001 r., szkoleniowcem Rumunii.

Edward Iordanescu, który został zwolniony przez Legię 31 października, w dalszym ciągu pozostaje bez pracy. Już kilka tygodni przed rozstaniem z polskim klubem rumuńskie media spekulowały o możliwości przejęcia ich rodzimej kadry przez "Ediego".

Iordanescu, który Legię prowadził od czerwca 2025, nie odniósł sukcesu z warszawską drużyną. W 23 meczach w roli szkoleniowca Rumun odnotował 11 zwycięstw oraz po sześć remisów i porażek.

Przed objęciem sterów warszawskiej Legii Iordanescu w latach 2020-22 prowadził reprezentację Rumunii.

W grupie B4 Ligi Narodów, poza Rumunią i Polską, zagrają też Szwecja oraz Bośnia i Hercegowina, czyli uczestnicy tegorocznego mundialu. Pierwsze starcie Biało-Czerwonych z Rumunami zaplanowano na 2 października.

PAP