24 lata czekania! San Marino z historyczną wygraną

Młodzi piłkarze z San Marino zapisali się w historii swojego futbolu. W poniedziałek grali na wyjeździe z Walią w ramach eliminacji mistrzostw Europy U-17. Pierwszego i jak się później okazało, jedynego gola kibice obejrzeli w 63. minucie. Na listę strzelców wpisał się 15-letni Giacomo Montali.

Reprezentacja San Marino U-17 występuje w eliminacjach do mistrzostw Europy od 2003 roku. W całej swojej historii rozegrała 45 spotkań: przegrała 40 z nich, zanotowała 3 remisy, a także dwa zwycięstwa. Poprzednia wygrana miała miejsce w 2002 roku. Wtedy rywalem była Andora. Warto zaznaczyć, że Walia w 2024 roku grała na Euro U-17.

W tabeli grupy 3 Ligi B eliminacji Euro U-17 San Marino zajmuje 2. miejsce. Prowadzi Gruzja, która w poprzedniej kolejce pokonała San Marino 4:1.

