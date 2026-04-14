24 lata czekania! San Marino z historyczną wygraną
Piłkarska reprezentacja San Marino do lat 17 odniosła w poniedziałek historyczne zwycięstwo. Piłkarze trenera Alessandro Bonesso sensacyjnie wygrali z rówieśnikami z Walii 1:0, przerywając trwającą 24 lata serię meczów bez wygranej.
Młodzi piłkarze z San Marino zapisali się w historii swojego futbolu. W poniedziałek grali na wyjeździe z Walią w ramach eliminacji mistrzostw Europy U-17. Pierwszego i jak się później okazało, jedynego gola kibice obejrzeli w 63. minucie. Na listę strzelców wpisał się 15-letni Giacomo Montali.
Reprezentacja San Marino U-17 występuje w eliminacjach do mistrzostw Europy od 2003 roku. W całej swojej historii rozegrała 45 spotkań: przegrała 40 z nich, zanotowała 3 remisy, a także dwa zwycięstwa. Poprzednia wygrana miała miejsce w 2002 roku. Wtedy rywalem była Andora. Warto zaznaczyć, że Walia w 2024 roku grała na Euro U-17.
W tabeli grupy 3 Ligi B eliminacji Euro U-17 San Marino zajmuje 2. miejsce. Prowadzi Gruzja, która w poprzedniej kolejce pokonała San Marino 4:1.