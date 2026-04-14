Lewandowski zaczarował! „Ma te ruchy” (WIDEO)

We wtorkowy wieczór w Madrycie Barcelona będzie chciała odrobić dwubramkową stratę z pierwszego spotkania. W stolicy Katalonii Atletico wygrało 2:0 i jest bardzo blisko awansu do półfinału Ligi Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Barcelona odrobi straty i awansuje w Lidze Mistrzów? Wspominają o Robercie Lewandowskim

W poniedziałek piłkarze Hansiego Flicka odbyli trening na obiekcie „Los Colchoneros”. Klubowe media społecznościowe uchwyciły Lewandowskiego, który bawi się z piłką. Polak trzyma ją na głowie i zaczyna tańczyć.

– Lewy ma te ruchy – czytamy pod postem na oficjalnym profilu Barcelony na Instagramie.

Lewandowski w ostatnim ligowym spotkaniu z Espanyolem usiadł na ławce rezerwowych. Trener Flick zapewne chciał dać mu odpocząć przed kluczowym starciem z Atletico w Lidze Mistrzów.

