Czy Barcelona odrobi straty i awansuje w Lidze Mistrzów? Wspominają o Robercie Lewandowskim

W pierwszym meczu grająca przez znaczną część spotkania w dziesiątkę Barcelona przegrała u siebie ze stołecznym zespołem 0:2 i musi strzelić na Metropolitano przynajmniej trzy gole więcej, jeśli chce awansować do półfinału LM.

Potyczka „Dumy Katalonii” z „Atleti” to we wtorek główny temat wszystkich największych dzienników sportowych w Hiszpanii.

„Końcowa bitwa” – pisze na okładce dziennik „Marca”, cytując szkoleniowców obu drużyn. Trener gospodarzy Diego Simeone wierzy w awans do półfinału, a Hansi Flick – w odrobienie strat z pierwszego meczu.

„Barcelona rusza po epicką remontadę” – to już pierwsza strona dziennika „As”, która przedstawia pojedynek dwóch gwiazd, Lamine’a Yamala i Juliana Alvareza.

„Damy z siebie wszystko” – cytuje na okładce słowa Yamala kataloński dziennik „Mundo Deportivo”, a „Sport” dodaje: „Forca Barca!”.

Szczęsny najprawdopodobniej nie zagra we wtorek, ale szansę na występ ma Lewandowski, jeden z najlepszych strzelców w historii LM.

Jak zauważył „Sport”, Polak wystąpił we wszystkich ostatnich siedmiu meczach LM, a Flick, który daje mu odpocząć w innych rozgrywkach, w pełni ufa 37-letniemu napastnikowi w ważnych meczach w europejskich pucharach, takich jak ten na Metropolitano.

„Nie jest to kaprys Flicka, lecz potwierdzenie, że »Lewy« zawsze wnosi coś więcej i przekracza własne granice w najważniejszych rozgrywkach kontynentalnych” – uważa „Sport”.

Choć „Mundo Deportivo” pisze o historycznym wyzwaniu dla pokolenia młodych piłkarzy pod wodzą Yamala, to hiszpańska prasa jest przekonana, że doświadczony polski snajper może poprawić swój dorobek strzelecki w LM i pomóc drużynie w awansie.

BS, PAP