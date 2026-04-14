Piłkarski gwiazdor wyrzucony z kadry! Wszystko przez to, co zrobił

Pod koniec przygotowań do sezonu 2025/2026 belgijski snajper nabawił się poważnej kontuzji. Nie poddał się jednak operacji i dochodził do zdrowia poprzez rehabilitację. Jak się okazało, nie była to trafiona decyzja. Belg znacznie dłużej wracał do zdrowia, niż było to planowane, a po powrocie ponownie nabawił się urazu.

Niedawno Lukaku wyjechał na zgrupowanie reprezentacji Belgii, jednak szybko je opuścił ze względu na chęć dojścia do optymalnej formy. Jak się okazało, na własną rękę postanowił zostać w ojczyźnie, co rozwścieczyło Napoli. Dość powiedzieć, że Lukaku do tej pory nie wrócił do Włoch i trenuje indywidualnie w Belgii.

Jak donosi La Repubblica, Lukaku za kilka dni ma wrócić do Włoch, jednak nie będzie mógł liczyć na występy w ekipie prowadzonej przez Antonio Conte. Zdaniem dziennikarzy, Lukaku zostanie wykluczony z kadry Napoli i do końca sezonu już nie zagra. Jeśli faktycznie tak się stanie, legendarny Belg zakończy aktualne rozgrywki z jednym golem na koncie - strzelonym w ostatniej akcji meczu Hellas - Napoli (1:2).

Zdaniem włoskich dziennikarzy, Lukaku latem ma opuścić Napoli. Mówi się między innymi o potencjalnym transferze do Turcji, Arabii Saudyjskiej czy o powrocie do Anderlechtu.

W poprzednim sezonie Lukaku, w przeszłości piłkarz między innymi Chelsea, Interu Mediolan czy Manchesteru United, poprowadził Napoli do mistrzostwa Włoch - strzelił 14 goli i zanotował 10 asyst. Zdobył ostatnią bramkę dla Napoli w mistrzowskim sezonie, pokonując golkipera Cagliari w wygranym 2:0 meczu ostatniej kolejki rozgrywek 2024/2025.

Zamieszanie z Lukaku w roli głównej z pewnością może niepokoić Rudiego Garcię, selekcjonera reprezentacji Belgii. Wielkimi krokami zbliżają się bowiem mistrzostwa świata 2026. Lukaku to prawdziwa legenda kadry - rozegrał 124 mecze, strzelając 89 goli i notując 18 asyst.

BS, Polsat Sport