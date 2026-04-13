Jednak nie Santos! Wiemy, kto poprowadzi kadrę na mundialu

Portugalczyk Carlos Queiroz został selekcjonerem piłkarzy Ghany i po raz piąty z rzędu poprowadzi drużynę w mistrzostwach świata. Poprzednio dokonał tego z Portugalią i trzykrotnie z Iranem.

Fernando Santos nie został selekcjonerem reprezentacji Ghany

73-letni Queiroz zrezygnował ze stanowiska trenera Omanu w zeszłym miesiącu po tym, jak drużyna nie zakwalifikowała się na mundial w Ameryce Północnej

 

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo Pogoni w Ekstraklasie! Przeskoczyli Legię

 

Ghana rozstała się z trenerem Otto Addo po towarzyskich porażkach z Austrią i Niemcami w marcu. Mówiło się, że na stanowisku może zastąpić go m.in. Fernando Santos. Zdecydowano się jednak na jego rodaka.

 

Queiroz doprowadził Portugalię do 1/8 finału mistrzostw świata w 2010 roku, a później prowadził Iran w trzech ostatnich edycjach turnieju, odnosząc trzy zwycięstwa w 13 meczach. Urodzony w Mozambiku, były bramkarz, był także trenerem reprezentacji Egiptu, Japonii, Kolumbii i RPA.

 

Pracę szkoleniową rozpoczął w Portugalii z reprezentacją młodzieżową, z którą dwukrotnie - w 1989 i 1991 roku - zdobył tytuł mistrza świata. W 1990 został selekcjonerem reprezentacji A, ale nie udało mu się z nią awansować na mundial w 1994 roku.

 

W mistrzostwach świata Ghana zagra w grupie L z Chorwacją, Anglią i Panamą.

HP, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - AZ Alkmaar. Skrót meczu
