Trener Messiego złożył rezygnację! Zaskakująca decyzja byłego wicemistrza świata

Decyzja 41-latka wywołała ogromne zaskoczenie, zwłaszcza że nastąpiła tuż po najbardziej udanym sezonie w krótkiej historii klubu z Florydy. Pod wodzą argentyńskiego szkoleniowca drużyna, w której występuje między innymi Lionel Messi, zdobyła nie tylko mistrzostwo Konferencji Wschodniej, ale przede wszystkim sięgnęła po historyczny, pierwszy puchar MLS.

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez klub były piłkarz m.in. Barcelony wyjaśnił motywy swojego nagłego odejścia.

- Chciałbym poinformować wszystkich, że ze względów osobistych zdecydowałem się zakończyć pracę na stanowisku trenera Interu Miami - przekazał Mascherano w komunikacie, który klub z Miami opublikował w swoich mediach społecznościowych.

Zarząd Interu błyskawicznie zareagował na rezygnację szkoleniowca i tymczasowo wyznaczył na to stanowisko Guillermo Hoyosa, który poprowadzi drużynę w najbliższych spotkaniach. Doświadczony Argentyńczyk posiada bogate portfolio, ponieważ w przeszłości prowadził kluby z wielu krajów, w tym z Kolumbii, Wenezueli, Boliwii, a także Chile. Do tej pory pełnił w Miami funkcję dyrektora sportowego. Od wtorku jego dotychczasowe obowiązki przejmie Alberto Marrero.