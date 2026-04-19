Wszystko jasne! Lewandowski otrzymał ofertę od Barcelony

Robert Lewandowski nie poinformował jeszcze, w jakim zespole będzie występował w przyszłym sezonie. Jak się okazuje, FC Barcelona przedstawiła mu warunki nowego kontraktu. Dziennik "Marca" opublikował specjalny artykuł na ten temat.

Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie?

"FC Barcelona stoi przed pilną decyzją: określeniem przyszłości Roberta Lewandowskiego" - czytamy na początku. Dziennikarz Luis Rojo przekazał, że dyrektorzy klubu spotkali się z agentem Polaka Pinim Zahavim i przedstawili mu plan. "Przesłanie jest jasne: Robert Lewandowski ma odegrać nową rolę w nowym projekcie" - napisano.

 

Ostatnie miesiące w wykonaniu napastnika budziły wątpliwości. Przestał regularnie zdobywać bramki, a w dodatku osłabiły go kontuzje. Tym samym klub proponuje mu przedłużenie umowy, ale na nowych warunkach.


Oferta obejmuje przede wszystkim redukcję wynagrodzenia o blisko 50 proc. Lewandowski nie byłby również niekwestionowanym podstawowym napastnikiem. Ma to związek z konkretnym zamiarem Barcelony, która chce pozyskać latem snajpera najwyższej klasy. "Lewandowski przestałby być głównym zagrożeniem w ataku i musiałby walczyć o miejsce w składzie" - zakomunikowano.


Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję podejmie piłkarz. "Rozważa wszystkie możliwości. Poza aspektami sportowymi i finansowymi, duży wpływ mają czynniki osobiste. Zarówno on, jak i jego rodzina są już w pełni zadomowieni w Barcelonie, gdzie rozwinęli również działalność biznesową. To niezwykle istotne" - podsumowano.


Na koniec "Marca" podała, że Lewandowski nie zamierza ogłaszać swojej decyzji, dopóki Barcelona nie zakończy obecnych rozgrywek. Zespół Hansiego Flicka zakończy sezon 24 maja. W ostatnim spotkaniu zmierzy się z Valencią. 

