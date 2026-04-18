Frank Lampard wraca do Premier League! Ed Sheeram ma powody do radości

W meczu na Ewood Park, który obserwowało 7500 widzów, goście potrzebowali jednego punktu, aby zapewnić sobie miejsce w czołowej dwójce tabeli i automatyczny awans. Od 54. minuty przegrywali 0:1 po bramce strzelonej przez byłego zawodnika Legii Warszawa Japończyka Ryoya Morishitę. Wyrównanie ekipie z Coventry dał Bobby Thomas strzałem głową na sześć minut przed końcem meczu.

- To był niesamowity moment. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi - powiedział wzruszony trener Lampard, jako zawodnik legenda Chelsea Londyn i reprezentacji Anglii, na pomeczowej konferencji.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Chammpionship piłkarze Coventry, zdobywcy Pucharu Anglii w 1987 roku, prowadzą w tabeli mając 86 punktów, 11 więcej niż ich najgroźniejszy rywal Ipswich Town.

Trzy lata temu zespół z Coventry był bliski awansu do elity, ale odpadł w play off, przegrywając w finale z Luton Town.

Coventry City opuściło najwyższą klasę rozgrywkową w sezonie 2000/01, razem z Manchesterem City.