Frank Lampard wraca do Premier League! Ed Sheeram ma powody do radości
Prowadzeni przez trenera Franka Lamparda piłkarze Coventry City po 25 latach wracają do Premier League. Drużyna, której wiernym kibicem jest m.in. gwiazdor popu Ed Sheeran, zapewniła sobie awans do Premier League dzięki remisowi 1:1 na wyjeździe z Blackburn Rovers.
W meczu na Ewood Park, który obserwowało 7500 widzów, goście potrzebowali jednego punktu, aby zapewnić sobie miejsce w czołowej dwójce tabeli i automatyczny awans. Od 54. minuty przegrywali 0:1 po bramce strzelonej przez byłego zawodnika Legii Warszawa Japończyka Ryoya Morishitę. Wyrównanie ekipie z Coventry dał Bobby Thomas strzałem głową na sześć minut przed końcem meczu.
- To był niesamowity moment. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi - powiedział wzruszony trener Lampard, jako zawodnik legenda Chelsea Londyn i reprezentacji Anglii, na pomeczowej konferencji.
Na trzy kolejki przed końcem sezonu Chammpionship piłkarze Coventry, zdobywcy Pucharu Anglii w 1987 roku, prowadzą w tabeli mając 86 punktów, 11 więcej niż ich najgroźniejszy rywal Ipswich Town.
Trzy lata temu zespół z Coventry był bliski awansu do elity, ale odpadł w play off, przegrywając w finale z Luton Town.
Coventry City opuściło najwyższą klasę rozgrywkową w sezonie 2000/01, razem z Manchesterem City.