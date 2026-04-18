Nowe wieści ws. Lewandowskiego. W Hiszpanii mówią tylko o tym

Kataloński "Sport" w swoim najnowszym artykule przypomina sytuację Polaka i mówi o znaczącej obniżce kontraktu, nawet o połowę! Lewandowski miałby zatem zostać w Barcelonie na zupełnie innych warunkach niż dotychczas. Dotyczy to zarówno aspektów finansowych, jak i sportowych. Doświadczony napastnik miał dostać szczerą odpowiedź, że w przyszłym sezonie będzie jedynie uzupełnieniem składu i zmiennikiem dla Ferrana Torresa.

37-latek bardzo dobrze czuje się w Barcelonie i dlatego wciąż zastanawia się, czy poświęcić niejako końcówkę swojej kariery na pozostaniu w tym mieście, a może spróbować swoich sił gdzieś indziej, gdzie wciąż byłby pierwszoplanową postacią. A i finansowo zyskałby znacznie więcej. Mowa o takich kierunkach jak Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, ale również Europa. Z jego usług cały czas pragnie skorzystać AC Milan.

"Lewandowski zna warunki i wie, czego się spodziewać. Dobrze czuje się w Barcelonie z rodziną i jeszcze niedawno chciał zostać, ale teraz ma wątpliwości. Przed nim rozmowa z Hansim Flickiem, która ma wyjaśnić jego przyszłą pozycję w zespole. Wszystkie scenariusze są możliwe" - piszą wymownie dziennikarze katalońskiego "Sportu".

Polakowi kończy się kontrakt w tym roku i miałby dostać "ofertę adekwatną do jego pozycji w zespole". Sam zainteresowany wciąż zwleka z podjęciem decyzji, co jedynie sugeruje, że nadal zastanawia się nad najlepszą opcją.

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Rozegrał w niej 187 meczów, w których strzelił 118 goli i zanotował 23 asysty.

