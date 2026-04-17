Kolejne zwycięstwo Legii na wiosnę! Wystarczył jeden gol

Legia od początku lutego jest niepokonana. Mimo to brakuje jej zwycięstw, przez co wciąż nie może być pewna utrzymania w lidze. Przed tygodniem w meczu z Górnikiem straciła decydującego o wyniku gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry i zdobyła zaledwie punkt. Nie było złudzeń, że trzeba wygrać starcie z Zagłębiem Lubin.

Legia niezbyt dobrze rozpoczęła ten mecz. Już w pierwszej minucie błąd popełnił Rafał Augustyniak i goście stanęli przed szansą na zdobycie bramki. Zabrakło jednak odwagi przy wykończeniu i skończyło się jedynie na rzucie rożnym.

Potem śmielej zaczęła atakować drużyna Marka Papszuna. Aktywny był Paweł Wszołek, który w pewnym momencie świetnie dośrodkował na głowę Milety Rajovicia. Duńczyk dobrze złożył się do uderzenia głową, ale w ostatniej chwili interweniował Burić.

Niedługo potem już nic nie uratowało gości. Po wrzutce z rzutu rożnego piłkę trącił Piątkowski. Wydawało się, że wpadnie ona do bramki, ale żeby nie było wątpliwości Rafał Adamski, który zamykał akcję, urwał się obrońcom i z bliska umieścił futbolówkę w siatce.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Początek drugiej odsłony był wyrównany. Choć organizacja gry Legii zarówno w ataku, jak i obronie wyglądała bardzo dobrze, to brakowało pomysłu, w jaki sposób pokonać Buricia po raz drugi.

W 60. minucie bliski strzelenia gola był Nalepa, ale z bliska nieznaczenie się pomylił. Potem odpowiedział Damian Szymański, ale po kapitalnym strzale zza pola karnego trafił w poprzeczkę.

Niewiele działo się w kolejnych minutach gry. Pod koniec mądrze zachował się Adamski, który długo utrzymywał się przy piłce i zyskał cenne sekundy. W doliczonym czasie, goście mieli okazję, by przeprowadzić decydującą akcję, ale dośrodkowanie jednego ze skrzydłowych było zbyt słabe i zostało wybite przez obrońców.

Ostatecznie Legia pokonała Zagłębie i zdobyła ważne trzy punkty. Po 29 rozegranych meczach zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli, mając na koncie 37 pkt. Na ten moment ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 1:0 (1:0)

Bramka: Adamski (30')

Legia Warszawa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Wszołek, K. Urbański (80' Krasniqi), Elitim, Szymański (90+6' Kapustka), Kun (89' Reca) - Rajović, Adamski

Zagłębie Lubin: Burić - Orlikowski, Nalepa, Michalski, Lucić - Kolan (74' Dziewiatowski), Kocaba (62' Dąbrowski) - Radwański (58' Sypek), Reguła, Corluka (62' Grzybek) - Szabo (74' Kosidis)

Żółte kartki: Szymański - Kocaba, Burić, Dziewiatowski, Woźniak (poza boiskiem)