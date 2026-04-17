Słowa Szczęsnego wywołają lawinę! To brzmi jak pożegnanie

Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony na początku października 2024 roku. Pierwotnie grał w pierwszym składzie, natomiast po przyjściu Joana Garcii sytuacja się zmieniła i został rezerwowym. Polak niedawno przedłużył kontrakt do końca przyszłego sezonu, ale nie wiadomo, czy go wypełni.

ZOBACZ TAKŻE: Zwolnili trenera tuż przed mistrzostwami świata. W przeszłości był łączony z reprezentacją Polski

- Moja rodzina i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi - przekazał na antenie TV3, cytowany przez "Mundo Deportivo". - Wiem, że nie zostanę tu jednak długo, bo jestem coraz starszy. Ale było to fantastyczne doświadczenie dla mnie i mojej rodziny. Jesteśmy wdzięczni za czas, który tu spędziliśmy - tłumaczył.

FC Barcelona pokonała we wtorek Atletico Madryt w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Mimo to nie odrobiła strat z pierwszego spotkania i odpadła z rywalizacji.

- To rozczarowanie, bo wszyscy mieliśmy marzenie, żeby wygrać te rozgrywki. Jako drugi najstarszy zawodnik w drużynie jestem dumny z tego, co ten zespół pokazał. (...) Daliśmy z siebie wszystko, ale czasami w piłce to nie wystarcza i trzeba umieć przyjąć porażkę z godnością - oznajmił.

35-latek rozegrał dla Barcelony łącznie 40 meczów, w których zanotował 15 czystych kont. Po raz ostatni pojawił się na murawie 18 marca, kiedy w końcówce starcia z Newcastle zastąpił Joana Garcię. Był to dla niego pierwszy występ od listopada.