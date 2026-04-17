Zwolnili trenera tuż przed mistrzostwami świata. W przeszłości był łączony z reprezentacją Polski

- To jest futbol. Arabia Saudyjska siedmiokrotnie kwalifikowała się na mistrzostwa świata, z czego dwa razy ze mną. I jest tylko jeden trener, który przeprowadził zespół przez eliminacje i pojechał na mundial, to byłem ja w 2022 roku. Przynajmniej pozostanie ta duma – powiedział w rozmowie telefonicznej z AFP.

Francuz nie podał żadnych informacji dotyczących swojej przyszłości, a nazwisko jego następcy nie jest jeszcze znane.

Renard dwukrotnie obejmował kadrę Arabii Saudyjskiej. Najpierw pracował w latach 2019-23, a w swoim pierwszym meczu na mundialu w Katarze w 2022 roku jego zespół sensacyjnie wygrał z późniejszym zwycięzcą turnieju - Argentyną 2:1. Później przegrał z Polską 0:2 i z Meksykiem 1:2. Ponownie na stanowisko wrócił w październiku 2024 roku.

W przeszłości w mediach był łączony z potencjalną pracą w reprezentacji Polski.

W mundialu, który rozpocznie się 11 czerwca Arabia Saudyjska wystąpi w grupie H, razem z Hiszpanią, Urugwajem i Republiką Zielonego Przylądka.

