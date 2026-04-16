FC Porto wyeliminowane z Ligi Europy! Bednarek antybohaterem

Przed tygodniem żadna z drużyn nie była w stanie wygrać. FC Porto objęło prowadzenie po golu Williama Gomesa. Radość trwała jednak zaledwie dwie minuty. Martim Fernandes nie skontrolował, gdzie stoi Diogo Costa i po fatalnym zagraniu trafił do własnej bramki. Do końca wynik nie uległ zmianie. Kwestia awansu była zatem otwarta.

Początek rewanżu był dość wyrównany. Już w 6. minucie Jan Bednarek agresywnie "zameldował się" Chrisowi Woodowi, pokazując, że będzie to ostre starcie. Wydawało się, że skończy się tylko na upomnieniu, ale po konsultacji z systemem VAR sędzia się nie zawahał i wyrzucił Polaka z boiska.

Nie minęło dużo czasu, a Morgan Gibbs-White wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Miał jednak sporo szczęścia - po jego strzale piłka odbiła się od obrońcy, zmyliła bramkarza i wpadła do siatki.

Portugalska drużyna została zmuszona, by zmienić nie tylko ustawienie, ale również styl gry. Po kilku minutach od starcia z Bednarkiem okazało się, że Wood nie jest w stanie kontynuować gry. Szkoleniowiec Vitor Pereira wprowadził za niego Igora Jesusa.

W 36. minucie doszło do kolejnego bolesnego zdarzenia. Alberto Costa był wyraźnie spóźniony do piłki w polu karnym rywala i z całym impetem kopnął w nogę Neco Williamsa. Arbiter zdecydował się jednak dać mu "jedynie" żółtą kartkę.

Po chwili bardzo bliski strzelenia gola był Murillo, ale minimalnie chybił. Zawodnicy obu ekip byli agresywni, co było widać choćby w 40. minucie, kiedy Hutchinson dosłownie rozerwał koszulkę Fofanie. Iworyjczyk błyskawicznie musiał zmienić trykot.

Tuż przed przerwą po świetnym dośrodkowaniu głową uderzył Dominguez. Piłka nieznacznie poleciała jednak obok słupka. Tym samym wynik nie uległ zmianie.

W przerwie trener FC Porto Francesco Farioli dokonał aż czterech zmian. Na boisku pojawili się m.in. Victor Froholdt oraz Jakub Kiwior.

Na początku drugiej odsłony przed kapitalną szansą na podwyższenie wyniku stanął Igor Jesus. I choć uderzył dobrze, to Diogo Costa w popisowym stylu odbił piłkę. Nieco lepiej zaczęli wyglądać goście, stworzyli sobie nawet kilka sytuacji, ale brakowało skuteczności.

Tempo meczu wyraźnie spadło. Nottingham konsekwentnie utrzymywało się przy piłce i "urywało" kolejne minuty. Kiedy piłkarzom Vitora Pereiry udawało się przedostać pod pole karne, nie mieli sposobu na pokonanie Diogo Costy.

Goście szukali za to szans po stałych fragmentach gry. W 79. minucie Seko Fofana spróbował wykonać podobną akcję, jak parę tygodni temu w spotkaniu z Famalicao, ale po udanym dryblingu uderzył zbyt mocno.

Pięć minut później doskonale zza pola karnego kopnął Varela. Piłka trafiła jednak w poprzeczkę. Po chwili akcja przeniosła się pod pole karne FC Porto. Z dystansu spróbował Dominguez, ale również niecelnie.

W końcówce blisko bramki znalazł się nawet Diogo Costa. Nottingham wybiło jednak piłkę po rzucie rożnym. Igor Jesus znalazł się w znakomitej sytuacji, uderzył, ale po rykoszecie trafił w poprzeczkę.

Ostatecznie Nottingham wygrało 1:0 i awansowało do półfinału Ligi Europy.

Nottingham Forest - FC Porto 1:0 (1:0)

Bramka: Gibbs-White (12')

Pierwszy mecz: 1:1. Awans: Nottingham Forest.

Nottingham Forest: Ortega - Aina, Cunha, Murillo (72' Morato), Williams - Sangare, Dominguez, Gibbs-White - Hutchinson (46' Hudson-Odoi, 72' Bakwa), Ndoye (65' Milenkovic), Wood (16' Igor Jesus)

FC Porto: Diogo Costa - Alberto Costa (46' Froholdt), Thiago Silva, Bednarek, Zaidu (46' Moura) - Fofana, Rosario, Veiga (46' Kiwior) - Sainz (46' Varela), Moffi (66' Gul), William Gomes

Żółte kartki: Hutchinson - Moffi, Alberto Costa

Czerwona kartka: Bednarek (8')