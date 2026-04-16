Leo Messi kupił klub! Romano ogłosił całemu światu

Leo Messi pozostaje piłkarzem Interu Miami, z którym jakiś czas temu przedłużył kontrakt do 2028 roku. 38-latek rozegrał w tym sezonie sześć spotkań ligowych i strzelił pięć goli. Nie zamierza jednak wyłącznie koncentrować się na grze, co pokazuje ostatnia informacja.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor polskiej ligi już po operacji. Koniec sezonu

Dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił w czwartek, że Messi stał się właścicielem klubu. Chodzi o UE Cornella, który występuje na co dzień na piątym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.

Romano dodał, że klub, który ma siedzibę w Katalonii, będzie w 100 proc. własnością Argentyńczyka.

Po 30. kolejkach ligowych Cornella zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy piątej, mając w dorobku 55 pkt i pięć punktów straty do lidera. Do końca rozgrywek pozostały cztery mecze, dlatego wszystko wskazuje na to, że zespół zagra w barażach o awans.