Meksykanie dali prztyczka w nos Amerykanom. Podwójne zwycięstwo w środku nocy

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu odbyły się dwa ostatnie ćwierćfinały CONCACAF Champions Cup. W obu zespoły meksykańskie okazały się lepsze od amerykańskich.

W CONCACAF Champions Cup rywalizacja odbywa się w formie dwumeczów. Ćwierćfinały rozpoczęły się 8 kwietnia, a zakończyły - 16.

 

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu odbyły się dwa mecze rewanżowe. W pierwszym z nich LA Galaxy uległo u siebie 0:3 Toluce. Po porażce 2:4 na wyjeździe oznaczało to dla Kalifornijczyków odpadnięcie z rozgrywek.


Podobny los spotkał inną ekipę z Zachodniego Wybrzeża USA. Seattle Sounders, bo o nich mowa, przegrali przed tygodniem z Tigres UANL 0:2. Choć u siebie wygrali 3:1, także pożegnali się z pucharem. Wszystko przez zasadę podwójnie liczonych goli strzelonych na wyjeździe.

CONCACAF Champions Cup - wyniki meczów z 16 kwietnia:

LA Galaxy - CD Toluca 0:3 (2:7 w dwumeczu, awans Toluca)
Seattle Sounders - Tigres UANL 3:1 (3:3 w dwumeczu, awans Tigres)

CONCACAF Champions Cup - uczestnicy półfinałów:

LAFC
Nashville SC
Tigres UANL
Toluca CD

