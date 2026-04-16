Meksykanie dali prztyczka w nos Amerykanom. Podwójne zwycięstwo w środku nocy

W CONCACAF Champions Cup rywalizacja odbywa się w formie dwumeczów. Ćwierćfinały rozpoczęły się 8 kwietnia, a zakończyły - 16.

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu odbyły się dwa mecze rewanżowe. W pierwszym z nich LA Galaxy uległo u siebie 0:3 Toluce. Po porażce 2:4 na wyjeździe oznaczało to dla Kalifornijczyków odpadnięcie z rozgrywek.



Podobny los spotkał inną ekipę z Zachodniego Wybrzeża USA. Seattle Sounders, bo o nich mowa, przegrali przed tygodniem z Tigres UANL 0:2. Choć u siebie wygrali 3:1, także pożegnali się z pucharem. Wszystko przez zasadę podwójnie liczonych goli strzelonych na wyjeździe.

CONCACAF Champions Cup - wyniki meczów z 16 kwietnia:

LA Galaxy - CD Toluca 0:3 (2:7 w dwumeczu, awans Toluca)

Seattle Sounders - Tigres UANL 3:1 (3:3 w dwumeczu, awans Tigres)

CONCACAF Champions Cup - uczestnicy półfinałów:

LAFC

Nashville SC

Tigres UANL

Toluca CD