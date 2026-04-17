Piękny gol Piotra Zielińskiego! Polak przypieczętował zwycięstwo

Piotr Zieliński ponownie zachwycił swoją grą na Półwyspie Apenińskim. W piątek 17 kwietnia Inter Mediolan, którego zawodnikiem jest polski pomocnik, mierzył się na swoim terenie z Cagliari w ramach 33. kolejki Serie A.

ZOBACZ TAKŻE: Pięć goli w meczu Ekstraklasy! Oto bohater GKS-u Katowice



Gospodarze już od pierwszego gwizdka dominowali na murawie. W pierwszej połowie nie przyniosło to jednak wymiernych efektów, przez co piłkarze schodzili na przerwę przy bezbramkowym remisie. Na pierwsze trafienie w tym spotkaniu kibice musieli poczekać do 52. minuty, kiedy na listę strzelców wpisał się Marcus Thuram. Chwilę później, bo już w 56. minucie, goście ponownie nie upilnowali rywali, dzięki czemu prowadzenie Interu podwyższył Nicolo Barella.

Na niecały kwadrans przed końcem podstawowego czasy gry Cristian Chivu postanowił przeprowadzić kilka zmian. Na placu gry pojawił się między innymi Zieliński, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Polak zajął na murawie miejsce Henrikha Mkhitaryana.

Jak się jednak okazało, wielokrotny reprezentant Polski odegrał w tym spotkaniu bardzo ważną rolę. Zieliński w drugiej minucie doliczonego czasu gry popisał się przepięknym strzałem z dystansu. Pomocnik uderzył futbolówkę przed polem karnym rywali, a bramkarz gości nie miał w tej sytuacji najmniejszych szans. Dla naszego reprezentanta to już szóste trafienie w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech.

Już do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku. Po tym meczu Inter plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli z 78 punktami, natomiast Cagliari jest 16. z 33 "oczkami".

Inter Mediolan - Cagliari 3:0 (0:0)

Bramki: Marcus Thuram 52, Nicolo Barella 56, Piotr Zieliński 90+2

Inter Mediolan: Josep Martinez - Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Carlos Augusto - Denzel Dumfries, Nicolo Barella (Andy Diouf 89), Hakan Calhanoglu (Davide Frattesi 85), Henrikh Mkhitaryan (Piotr Zieliński 76), Federico Dimarco (Luis Henrique 76) - Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram (Ange-Yoan Bonny 76)

Cagliari: Elia Caprile - Jose Pedro (Andrea Belotti 87), Yerry Mina, Juan Rodriguez - Marco Palestra, Michel Adopo, Gianluca Gaetano (Alessandro Deiola 57), Ibrahim Sulemana (Michael Folorunsho 76), Adam Obert (Gabriele Zappa 76) - Sebastiano Esposito, Gennaro Borrelli (Paul Mendy 57)

AA, Polsat Sport