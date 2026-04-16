Liga Konferencji UEFA. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych
W czwartek 16 kwietnia, odbędą się rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Konferencji UEFA. Na boisku zobaczymy m.in. starcie FSV Mainz Kacpra Potulskiego z RC Strasbourg Maxiego Oyedele. Sprawdźcie wyniki i skróty ćwierćfinałowych spotkań LK.
Piłkarze Szachtara Donieck oraz AZ Alkmaar
AZ Alkmaar - Szachtar Donieck 2:2 (0:0) [pierwszy mecz - 0:3, awans: Szachtar Donieck]
Bramki: Isak Jensen 73, Matej Sin 80 - Alisson 58, Luca Meirelles 83.
21:00 - AEK Ateny - Rayo Vallecano [pierwszy mecz - 0:3]
21:00 - RC Strasbourg - FSV Mainz 05 [pierwszy mecz - 0:2]
21:00 - Fiorentina - Crystal Palace [pierwszy mecz - 0:3]
