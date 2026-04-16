Liga Konferencji UEFA. Pary półfinałowe

Za nami pierwszy z czterech rewanżowych meczów ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Po zakończeniu wszystkich dzisiejszych spotkań poznamy pary półfinałowe tych rozgrywek. W grze pozostaje jeszcze dwóch Polaków, jednak już teraz wiemy, że do kolejnej rundy awansuje tylko jeden z nich, ponieważ FSV Mainz Kacpra Potulskiego zmierzy się z RC Strasbourg Maxiego Oyedele.

Przypomnijmy, że w tych rozgrywkach Polskę reprezentowały aż trzy kluby: Lech Poznań, Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Dwa pierwsze zespoły odpadły w dwumeczach 1/8 finału, natomiast "Jaga" pożegnała się z turniejem na etapie 1/16 finału.

Liga Konferencji to trzeci, czyli najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych. Głównie dzięki postawie Legii Warszawa i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

Półfinałowe pary Ligi Konferencji UEFA. Kto zagra?

Szachtar Donieck - Crystal Palace/Fiorentina

Rayo Vallecano/AEK Ateny - FSV Mainz/RC Strasbourg